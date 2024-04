Sábado de Brasileirão tem seca do Corinthians e clássicos com provocações

A 3ª rodada do Brasileirão começou neste sábado (20) com clássicos recheados de provocações no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Além disso, o Corinthians perdeu a segunda seguida e segue sem fazer gol no campeonato, e o Grêmio venceu em jogo marcado por lances chocantes.

Seca no Timão

O Corinthians perdeu do Bragantino por 1 a 0 e ainda não balançou as redes no Brasileirão. É a primeira vez na história dos pontos corridos que o Timão não marca nenhum gol nas primeiras três rodadas do campeonato.

Resultado: o Corinthians vai terminar a rodada na zona do rebaixamento. São Paulo e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (21), e ao menos um deles ultrapassará a equipe comandada por António Oliveira.

Galo atropela Raposa com provocação de Arana

O Galo fez barba, cabelo e bigode contra a Raposa: atropelou por 3 a 0, quebrou o tabu contra o rival na Arena MRV e viu Arana repetir a provocação do "chororô", que marcou o pentacampeonato estadual, há duas semanas, no Mineirão.

Foi a primeira vitória do Atlético-MG e a primeira derrota do Cruzeiro no Brasileirão. Assim, o Galo pulou para a quinta posição e deixou o rival para trás, na nona colocação.

Flu vence Vasco com polêmica e provocações

O Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1 em clássico marcado pela discussão de um possível pênalti não marcado para o Cruz-Maltino. Vegetti chutou em gol e a bola bateu no braço de Manoel, em lance que gerou muita polêmica. A CBF, inclusive, liberou o áudio do VAR.

Com o resultado, o Flu voltou a vencer clássicos após 13 partidas. Diniz aproveitou o fato para cutucar críticos e rivais. Do outro lado, Ramón Diaz chamou atenção ao baixo público no Maracanã com o Tricolor como mandante, dizendo que "parecia na pandemia".

Lances fortes marcam vitória do Grêmio

O Grêmio venceu o Cuiabá por 1 a 0 em jogo marcado por lances fortes, com direito a sangue e galo na testa. Primeiro, o zagueiro Allan Empereur, do Dourado, se chocou com Gustavo Martins, do Tricolor, e levou a pior: ficou com um galo gigante na testa, precisou ser substituído e foi levado ao hospital.

Depois, o lateral Zé Guilherme, do Grêmio, se chocou com Marllon, do Cuiabá, e sofreu um corte na testa com sangramento. Ele também precisou ser substituído após tentar permanecer em campo, utilizando até uma touca.