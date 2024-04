Bellingham decide no fim, Real vence Barça e encaminha título Espanhol

O Real Madrid venceu por 3 a 2 o Barcelona no Santiago Bernabéu, neste domingo (21), em jogo válido pela 32ª rodada da La Liga. O resultado do confronto ampliou a distância para 11 pontos entre o líder e o vice-líder do campeonato.

Christensen e Fermín López marcaram para o Barcelona, Vini Jr., Lucas Vázquez e Bellingham fizeram para o Real Madrid.

O Barça esteve na frente do placar duas vezes, mas viu o Real empatar nos minutos seguintes. No final do jogo, Bellingham garantiu a vitória.

Foi o primeiro El Clásico da joia espanhola Lamine Yamal no Bernabéu. O jogador de 16 anos protagonizou bons duelos contra Camavinga pela direita, vencendo a maioria deles na velocidade.

Os merengues voltam a jogar na sexta-feira (26) contra o Real Sociedad fora de casa. Já o Barcelona recebe o Valencia na segunda-feira (29). Ambas partidas são pela La Liga.

Como foi o jogo

Christensen, que costuma começar os jogos no banco, foi opção titular de Xavi na partida. O volante aproveitou a oportunidade e marcou o primeiro gol com apenas cinco minutos jogados.

A partida permaneceu equilibrada após o 1 a 0. Quando o Real Madrid chegou com perigo, Cubarsí fez pênalti em Lucas Vázquez e Vinicius Jr. converteu a cobrança.

No restante do primeiro tempo, o Barcelona esteve mais perto do segundo gol do que os donos da casa. Em lance milimétrico, o VAR foi acionado para verificar possível gol de Yamal, mas a bola foi defendida em cima da linha. O Campeonato Espanhol não utiliza a Tecnologia da Linha do Gol, decidindo o lance somente a partir da imagem.

Carlo Ancelotti e Xavi voltaram para a segunda etapa querendo a vitória. Os dois times continuaram pressionando e trabalhando ofensivamente, o que deixou mais espaço livre nos campos de defesa.

Fermín López, que entrou no lugar de Christensen, aproveitou rebote de Lunin para ampliar para o Barça. O time da casa respondeu rápido e mais uma vez empatou o jogo, dessa vez com assistência de Vini Jr. e gol de Lucas Vázquez. Nos minutos finais, Bellingham fez o gol que garantiu a vitória em mais uma virada do Real na competição.

Gols e destaques

1x0, 5'. Em escanteio cobrado por Raphinha, Christensen subiu na segunda trave e cabeceou direto para o gol. O goleiro Lunin saiu mal e o dinamarquês ficou livre para marcar.

Yamal aparece. A jovem promessa do Barcelona ganhou de Camavinga na corrida e invadiu a área para finalizar no canto. Lunin fez boa defesa.

Juiz marca pênalti. Lucas Vázquez, em jogada individual, foi para a cima da marcação dentro da área do Barcelona. O zagueiro Cubarsí deixou a perna e derrubou o lateral madridista.

1x1, 17'. Vini Jr. converteu o pênalti e deixou tudo igual. O brasileiro bateu firme no canto esquerdo de Ter Stegen, que pulou para o lado certo mas não alcançou a bola.

Na linha? Aos 27 minutos, Raphinha cobrou escanteio fechado e Yamal desviou com a perna. Lunin defendeu a bola no limite da linha do gol. O VAR trabalhou para verificar o lance e manteve a decisão de campo.

Bola roubada pelo Real. Com passe de Bellingham, Vini Jr. avançou com espaço, mas deu passe para Rodrygo fazer. Christensen chegou antes e evitou a finalização.

Vini Jr. na velocidade. Com 54 minutos, em contra-ataque madridista, Bellingham faz belo lance para Vini Jr. O brasileiro, entre dois zagueiros, conseguiu finalizar mas não pegou bem e a bola foi para fora.

1x2, 68'. Lamine Yamal cruzou na área. A bola passou direto e Lunin espalmou para a frente, caindo nos pés de Fermín López. O espanhol pegou o rebote e deixou o Barça na frente.

2x2, 72'. Vini Jr. recebeu passe na esquerda e inverteu o jogo. Lucas Vázquez apareceu sozinho para finalizar de primeira e marcar.

Inacreditável! Modric cobrou falta na área aos 88'. A bola sobrou para Joselu, que se atrapalhou com Bellingham, e ninguém conseguiu finalizar em cheio. A jogada foi anulada por impedimento em seguida.

3x2, 90'. Bellingham virou o jogo com uma bela finalização de perna esquerda. A jogada foi iniciada por Brahim Díaz e teve assistência de Vázquez.