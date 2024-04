Por que embaixadora do COB teve encontro emocionado com bordadeira

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

As linhas capazes de formar delicados desenhos também podem unir histórias. Elas são capazes de ligar uma embaixadora do Comitê Olímpico do Brasil a uma das bordadeiras responsáveis pelo uniforme que a delegação vai usar em Paris-2024.

A família da ex-jogadora de vôlei Virna tem origem em Caicó, Rio Grande do Norte, e conhece de longa data Salmira Torres, uma das bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, responsáveis pelas vestimentas dos atletas nos Jogos. O efusivo abraço no encontro em recente evento do COB não foi à toa.

Mamãe é de Caicó, cidade vizinha a Timbaúba. Então, todas as bordadeiras... Somos, praticamente, parentes, né? (risos)

"A minha família vem dessa cultura, do bordado, da renda, do ateliê. Eu fiquei muito feliz de podermos mostrar um pouquinho do nosso Nordeste. Um povo muito amável, muito caloroso. E eu fiquei emocionada em encontrá-la aqui", contou Virna, ao UOL.

Virna aproveitou o encontro para, em tom de brincadeira, fazer uma cobrança. "Eu vou querer uma jaqueta, hein", disse. As jaquetas jeans foram divulgadas no mês passado, e fizeram sucesso.

Logo que ouviu sobre Virna, Dona Salmira abriu o sorrisso e, rapidamente, lembrou uma história envolvendo Maria do Carmo, a Carminha, mãe da ex-atleta. Foi através da amiga, inclusive, que ela soube que estaria no mesmo evento que a embaixadora do COB .

"A mãe de Virna foi Miss Caicó, e eu tenho uma tia que foi Miss Caicó depois da mãe dela. A família delas é dotada de inteligência, criatividade... Virna, para mim, representa uma figura nobre de nossa região. A Carminha me disse que ela estaria aqui na Urca e pensei: 'Eu tenho de encontrar Virna, porque ela falando do nosso bordado é sucesso", ressaltou.

Já abracei Virna duas vezes aqui, e se encontrar de novo, vou abraçar de novo

Os uniformes do Time Brasil são da Riachuelo. A marca tem origem também no Rio Grande do Norte. "Saber que estamos bordando os uniformes que os atletas vão usar nas Olimpíadas é uma emoção grande para a gente. Ultrapassamos fronteiras, isso é um sonho de décadas", afirma Salmira

Desfile em evento

Paris-2024: a bordadeira Salmira Torres com Sheila Castro Imagem: Alexandre Loureiro/COB

Na cerimônia que marcou os 100 dias para os Jogos Olímpicos, houve um desfile. Foram apresentados no palco a roupa que será usada na Abertura e o conjunto de viagem.

Desfilaram com os uniformes os campeões olímpicos de vôlei Maurício e Sheila. Além deles, os integrantes da equipe brasileira de natação, Beatriz Dizotti, Brandon Almeida, Gabrielle Roncatto, Maria Fernanda Costa, Nathália Almeida, e também Lara Brito, do vôlei.

"Nossas cores, a alegria do povo e nossa descontração foi o que primeiro moveu o time de estilistas da Riachuelo a criar peças que trouxessem esses aspectos, e não fosse apenas um uniforme esportivo ou um traje excessivamente sério", explicou Cathyelle Schroeder, diretora de marketing e comunicação da Riachuelo