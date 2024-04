Palmeiras aprovou nome de Allan, hoje no Flamengo, mas achou jogador caro

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

Aqui no Brasil, alguns jogadores até tivemos possibilidade [de contratar]. A gente erra, a gente acerta, mas que eu tive a possibilidade de trazer e não trouxe porque achei o valor alto, não achei que valia. E vou falar com toda a sinceridade do mundo: não me arrependi. Esse jogador esteve na minha pauta. O presidente do clube [com o qual o Palmeiras negociava] me disse: 'Leila, a prioridade é sua'. Eu não quis porque achei caro, e outro clube contratou.

A frase acima é de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em coletiva de imprensa em outubro do ano passado. A reportagem apurou que o jogador que ela se referia é Allan, hoje no Flamengo. O Alviverde chegou a negociar com o Atlético-MG pelo meio-campista no início de 2023, mas acabou desistindo pelos altos valores envolvidos.

O Palmeiras reencontra Allan hoje, às 16h (de Brasília), no duelo contra o Fla no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Allan foi oferecido ao Palmeiras e aprovado pela diretoria e pela comissão técnica no início do ano passado. O jogador do Atlético-MG foi colocado pelo empresário Giuliano Bertolucci como uma das opções para a reposição de Danilo, vendido ao Nottingham Forest.

A diretoria palmeirense até abriu negociações com o Atlético-MG e o estafe do jogador, mas os altos valores envolvidos atrapalharam o negócio. O Galo não queria negociar o jogador com o Palmeiras e estipulou um preço de 10 milhões de euros, cerca de R$ 55 milhões na época, para vendê-lo — o que fez o Alviverde recuar.

No meio do ano, Allan teve reuniões com a diretoria do Atlético-MG e pediu para ser negociado. Em julho, ele foi anunciado como reforço do Flamengo por 8,2 milhões de euros (R$ 43 milhões na ocasião).

Allan chegou com grande expectativa no Flamengo, mas ainda não teve sequência. O jogador chegou ao Rubro-Negro ainda em recuperação de uma cirurgia na região lombar. Entre a temporada passada e o início da atual, teve um problema no pé esquerdo, passou por uma cirurgia no tornozelo direito e teve dengue, o que impediu de ter uma alta minutagem.

O Palmeiras não conseguiu fechar com nenhum meio-campista naquela janela de transferências, mas hoje conta com Aníbal Moreno na posição e está muito satisfeito. O volante argentino chegou ao clube esse ano e já virou peça fundamental do time na atual temporada. Ele custou 7 milhões de dólares (R$ 34 milhões) de forma parcelada ao Racing, com mais 1 milhão de dólares (R$ 4,9 milhões) por metas a serem cumpridas — mais barato que Allan.

Como está a situação de Allan hoje?

Allan durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu Imagem: Marcelo Cortes /CRF

No começo do ano, a comissão técnica de Tite fez trabalhos individuais com Allan para que ele pudesse recuperar a parte física, e conseguir corresponder ao esperado.

O departamento físico e a consciência do atleta são determinantes. Chamamos o Allan e mostrei o lance do Atlético-MG e disse: 'O Allan, hoje, não é o Allan do Atlético-MG. Olha as suas ações'. Ele olhou e disse: 'Professor, isso foi antes de eu me machucar e me faz até arrepiar'. E se emocionou. Então, eu disse: 'Você precisa retomar a sua condição física para que volte ao alto nível'. Tite.

A declaração do treinador foi feita após a vitória sobre o Palestino, pela Libertadores, partida em que Allan foi acionado no segundo tempo.

Em 2024, o volante participou de nove jogos e esteve em campo por 333 minutos. Aos poucos, busca espaço em um setor concorrido, que conta com nomes como De la Cruz, Gerson e Pulgar.