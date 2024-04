Nos pênaltis, United elimina Coventry City e vai à final da Copa da Inglaterra

Neste domingo, pela semifinal da Copa da Inglaterra, o Manchester United duelou com Coventry City no Estádio de Wembley e, após sofrer o empate depois de abrir três de vantagem, avançou nos pênaltis. McTominay, Maguire e Bruno Fernandes fizeram os três primeiros, enquanto Ellis Simms, Callum O?Hare e Wright empataram.

Assim, com o resultado positivo, a equipe comandada por Erik ten Hag, que eliminou o Liverpool na fase anterior, enfrentará o Manchester City na grande final. Por outro lado, o Coventry City, atualmente na segunda divisão do Campeonato Inglês, se despede da competição.

O Manchester United retorna aos gramados nesta quarta-feira, diante do Sheffield United, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Old Trafford. Pelo lado do Coventry City, a equipe também joga nesta quarta-feira. Dessa vez, diante do Hull City, pela 38ª rodada da Championship (segunda divisão inglesa). A bola rola às 15h45 (de Brasília), na Ricoh Arena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manchester United (@manchesterunited)

Os gols

O placar foi aberto por McTominay, aos 23 do primeiro tempo. O atleta aproveitou o passe de Diego Dalot, vindo da direita do campo, e já dentro da pequena área, empurrou para o fundo das redes.

Já o segundo foi anotado pelo zagueiro Harry Maguire no fim da primeira etapa. Aos 46 minutos, o camisa 5 aproveitou o escanteio cobrado por Bruno Fernandes e cabeceou com categoria no canto esquerdo do goleiro.

Aos 13, o português Bruno Fernandes limpou bem o zagueiro dentro da área e finalizou no canto direito de Bradley Collins, anotando o terceiro do time na partida.

O caminho ao empate começou aos 26. Ellis Simms, dentro da área, emendou de direita o passe de Fabio Tavares para diminuir o marcador.

Dez minutos depois, Callum O?Hare anotou o segundo do Coventry City no jogo. Ele arriscou de fora da área e contou com um desvio, que enganou Onana.

Por fim, de forma incrível, o Coventry City fez o do empate, já aos 50 da segunda etapa, de pênalti, com Haji Wright deslocando bem o goleiro.

Com a igualdade na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Por parte do United, apesar do erro de Casemiro, Dalot, Ericksen, Bruno Fernandes e Hojlund converteram. Pelo lado do adversário, Wright e Torp acertaram, enquanto Callum O?Hare e Ben Sheaf desperdiçaram.