Inter e Flamengo empatam e seguem na zona de degola do Brasileirão Feminino

Internacional e Flamengo se enfrentaram em Porto Alegre pela sexta rodada do Brasileirão Feminino Série A-1. Em um início ruim na competição, as duas equipes precisavam da vitória para subir na classificação geral, mas o jogo, realizado neste domingo (21), terminou empatado em 1 a 1, com os times continuando na zona do rebaixamento.

O que aconteceu

Jogando fora de casa, o Flamengo abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Djeni, de falta, cobrou com categoria, a goleira Mayara chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

O empate veio no segundo tempo, mas logo no início da etapa. Priscila recebeu um lançamento longo e enfiou para Tamara, que avançou pela ponta direita, invadiu a área e finalizou rasteiro. A goleira Barbieri saiu, mas a bola passou embaixo dela.

Com cinco pontos, o Flamengo é o 13º colocado do Brasileirão Feminino, abrindo a zona do rebaixamento com cinco pontos em seis partidas. O Internacional vem logo atrás, no 14º lugar, com apenas três pontos e sem nenhuma vitória na competição.

Na 7ª rodada, as Gurias Coloradas vão ao Distrito Federal encarar o Real Brasília, enquanto as rubro-negras recebem o Santos no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.