Morelos leva cobrança para voltar a ser usado no Santos e vê garoto ganhar espaço

Contratado com boa expectativas, Alfredo Morelos vai ter que se esforçar para ganhar um espaço no Santos. O técnico Fábio Carille afirmou que o atacante segue treinando normalmente, mas afirmou que ele vai precisar melhorar o seu rendimento para voltar ao time.

"Está com a gente, fazendo trabalhos específicos, segue treinando e trabalhando com a gente normalmente. Melhorando, pode ser que volte para o nosso grupo", disse o treinador, que nem sequer relacionou o colombiano para a vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, na estreia da Série B.

Morelos foi anunciado em setembro, após uma passagem vitoriosa pelo Rangers, da Escócia. No Brasil, contudo, ele nunca conseguiu repetir o sucesso. São apenas 14 compromissos, sendo cinco como titular, dois gols e uma assistência.

Neste ano, o atacante de 27 anos entrou em campo em 11 oportunidades (sete saindo do banco de reservas) e balançou as redes nas vitórias sobre São Paulo e São Bernardo, ambas no Morumbis.

Com o baixo rendimento, portanto, o colombiano ficou para trás no esquema de Carille, que já deixou clara a sua preferência por Julio Furch. Além disso, um garoto da base começa a pedir passagem.

Destaque do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, Enzo Monteiro foi escalado como titular na vitória sobre o Paysandu. O garoto vinha fazendo um trabalho de fortalecimento muscular e ganhou sua primeira chance no profissional neste sábado.

"O Enzo, eu acompanhei a Copinha. Subiu com nós lá trás, mas existia um desequilíbrio muscular muito grande. Ele passou por isso. Fez dois ou três jogos no sub-20 e acompanhamos. Penso que a forma de jogar do time, a postura, não ajudou para que ele fizesse um jogo melhor, mas estamos muito felizes com o que ele tem apresentado no sub-20 e nos treinos", disse Carille.

Aos 19 anos, Enzo Monteiro tem contrato com o Santos até 2027. Nesta temporada, o atacante boliviano soma nove gols em oito jogos pelo sub-20.

O Peixe volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Brasileirão. A bola rola no gramado da Ressacada a partir das 20 horas (de Brasília).