Milton Cruz escala São Paulo com três zagueiros e André Silva de titular contra o Atlético-GO

O São Paulo está definido para a partida deste domingo, diante do Atlético-GO, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico interino Milton Cruz promoveu mudanças importantes no time que iniciará como titular.

O treinador manteve a linha de três defensores, com Arboleda, Diego Costa e Alan Franco, tendo Welington como ala pelo lado esquerdo. Luciano será responsável pela armação de jogadas, enquanto André Silva fará dupla de atacantes com Calleri. Ferreirinha fica como alternativa no banco de reservas.

O meia James Rodríguez, o atacante Lucas, o meia-atacante Wellington Rato e o lateral Rafinha, lesionados, seguem entregues ao departamento médico e desfalcam o Tricolor.

O time do São Paulo está escalado com: Rafael; Arboleda, Diego Costa e Alan Franco; Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson e Welington; Luciano; André Silva e Calleri.

À espera do novo técnico, Luis Zubeldía, que estará presente em Goiânia, o Tricolor tenta afastar a crise que resultou na demissão de Thiago Carpini. O time perdeu as duas primeiras partidas no Brasileirão e busca os primeiros pontos no torneio.

Do outro lado, o Atlético-GO também vem de duas derrotas e aposta no retorno ao Antônio Accioly para conquistar a sua primeira vitória no Brasileirão - na estreia, a equipe de Jair Ventura atuou no Serra Dourada.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 18h30 (de Brasília), no Antônio Accioly. O árbitro da partida é Braulio da Silva Machado (Fifa-SC), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiaggo Americano Labes (SC). O VAR ficará à cargo de Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR).