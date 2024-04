Luciano admite semana turbulenta e agradece Carpini: 'Nos ensinou e ajudou'

Autor de um dos gols da vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, Luciano agradeceu Thiago Carpini e admitiu a "semana turbulenta" da demissão do treinador.

Além de agradecer Carpini, Luciano também falou sobre a presença do novo técnico, Luis Zubeldía, no estádio Antônio Accioly. O atacante disse que espera que o novo comandante tenha gostado do que viu.

Vitória importantíssima, foi uma semana muito turbulenta dentro do CT pra gente, a gente fica triste pela demissão do Carpini, agradecer a ele também, que nos ensinou e nos ajudou, e agora é comemorar essa vitória e continuar o trabalho, vamos fazer de tudo para ajudar nosso treinador. Creio que deixamos boa impressão, viemos com proposta de dominar o jogo e a gente conseguiu, espero que ele tenha gostado e que nos ajude também. Luciano, em entrevista ao Premiere

Zubeldía chega e vai ao jogo em Goiânia

Novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía chegou hoje no Brasil e assistiu ao jogo em Goiânia ao lado do presidente do clube, Julio Casares. A dupla chegou no estádio já com bola rolando e se dirigiu às tribunas.