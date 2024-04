Guardiola e Arteta criticam calendário de jogos: "É inaceitável"

Os treinadores espanhóis Pep Guardiola e Mikel Arteta, atualmente comandantes de Manchester City e Arsenal, respectivamente, criticaram o calendário de jogos. Segundo eles, há pouco tempo de descanso entre as partidas.

Por parte do elenco do City, a equipe teve pouco mais de dois dias (66 horas) de descanso para o duelo deste sábado, contra o Chelsea, pela Copa da Inglaterra, já que entraram em campo na última quarta-feira, na eliminação para o Real Madrid nos pênaltis, após a igualdade no placar se manter na prorrogação.

"É inaceitável. Não é normal. Pela saúde dos jogadores, depois de um jogo que foi na prorrogação, é inaceitável. Não sei como sobrevivemos hoje", disse à BBC.

"Sei que nada vai mudar. Nada. Por que não descansamos mais um dia pela saúde dos jogadores? Como é que nos preparamos para o Chelsea nessa altura da temporada? É impossível", acrescentou Guardiola.

O Manchester City terminará a temporada com 59 jogos disputados.

Por parte do Arsenal de Arteta, a equipe entrará em campo oito vezes em um período de 25 dias no mês de abril. O time venceu o Wolverhampton pela Premier League na tarde de ontem e já retorna aos gramados nesta terça-feira, contra o Chelsea, pela mesma competição.

"O caso não é comigo ou com Guardiola, e sim com o bem-estar dos jogadores. Não está correto", criticou Arteta.

"Vamos proteger os jogadores e fazer tudo o que pudermos para dar o máximo de tempo para eles se recuperarem. Eles são incríveis e é um prazer trabalhar com eles", concluiu.

O Arsenal é o atual líder da Premier League, com 74 pontos. No entanto, possui um jogo a mais em relação ao Manchester City, que vem logo atrás com 73 somados.