Fortaleza goleia Altos-PI e enfrenta o Sport na semifinal da Copa do Nordeste

Na noite deste domingo, o Fortaleza goleou o Altos-PI por 4 a 0 pelas quartas de finais da Copa do Nordeste, na Arena Castelão. Kervin Andrade (2x), Moisés e Marinho marcaram para os mandantes.

Agora, o Leão do Pici enfrenta o Sport pela semifinal do torneio regional. Com horário a definir, o time de Vojvoda entra em campo para o duelo na próxima quarta-feira, na Arena Pernambuco.

Na outra semifinal, Bahia e CRB duelam por uma vaga na final. O jogo está previsto para ocorrer na mesma data, na Arena Fonte Nova.

Os gols da goleada do Fortaleza

Na metade do primeiro tempo, o Fortaleza começou a construir o placar. Aos 28 minutos, Marinho converteu pênalti, marcado após revisão do VAR, e fez 1 a 0.

Pouco depois, aos 36', Kervin Andrade recebeu belo passe de Moisés e ampliou a vantagem. De assistente do gol anterior a artilheiro, o camisa 21 se livrou do marcador e tirou do goleiro para fazer o terceiro do Leão do Pici.

Ainda na primeira etapa, o jovem venezuelano arrematou para marcar pela segunda vez no confronto.