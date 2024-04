Flamengo tem vantagem nos sintéticos do Brasileirão, apesar de críticas

O Palmeiras recebe o Flamengo hoje (21), pela 3ª rodada do Brasileiro, em meio à troca de farpas entre Leila Pereira e Rodolfo Landim, presidentes alviverde e rubro-negro, respectivamente, por conta do gramado sintético, que é adotado no Allianz Parque. O UOL mostra os números do duelo para saber se há embasamento nas reclamações cariocas.

O que aconteceu?

Rodolfo Landim alfinetou o fato do Palmeiras abrir mão do setor Gol Norte no Allianz por conta de um show no fim de semana. A declaração aconteceu na última quinta-feira, em evento das Embaixadas rubro-negras.

"(...) Será que compensa eu botar ele para jogar aqui ou resguardar um pouco mais para botar contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, em um gramado sintético? Porque o Palmeiras jogou ontem [quarta] e perdeu, mas perdeu em Barueri, não perdeu no gramado sintético. Com a gente eles vão querer jogar lá no gramado sintético, né? [risos] A gente sabe que tem uma desvantagem"

Leila Pereira rebateu a fala e alfinetou o Flamengo. Ela lembrou as vitórias recentes nas finais da Libertadores, em 2021, e da Supercopa do Brasil, em 2023.

"A declaração do Landim me causou bastante estranheza. Que eu me lembre, ganhamos a Libertadores de 2021 e a Supercopa de 2023, contra o Flamengo, em campo de grama natural, não é? O Landim sabe muito bem que o campo de grama sintética do Allianz Parque não oferece qualquer vantagem técnica ao Palmeiras. O gramado, inclusive, acabou de ser reformado para que tenhamos sempre grandes jogos em nossa casa. Se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições"

Uma curiosidade é que, desde a implantação do gramado sintético na casa palmeirense, o Flamengo não perdeu. Foram quatro jogos, com uma vitória, em 2021, por 3 a 1, e três empates. O Verdão não vence o Fla em casa pelo Brasileirão desde 2017.

Se somados os jogos nos gramados sintéticos de outros estádios da Série A, o Flamengo tem histórico positivo. Entre o Allianz Parque, Ligga Arena e o Estádio Nilton Santos, foram 19 jogos do time carioca, com seis vitórias, oito empates e cinco derrotas.

Fla invicto no Allianz Parque

A WTorre, administradora do Allianz Parque, implementou grama sintética em 2020. A preocupação da administração era a demanda de shows e de jogos do Alviverde, além das constantes críticas ao gramado do estádio, especialmente após a realização de eventos no local.

Desde então, o Flamengo não perdeu no estádio. Nos quatro jogos que fez pelo Brasileiro nas últimas temporadas, o Rubro-Negro empatou três duelos, todos por 1 a 1, em 2020, 2022 e 2023. Além destes, o time carioca venceu um confronto, por 3 a 1, em 2021. O Palmeiras não vence um duelo direto diante do time da Gávea em casa desde 2017, quando venceu por 2 a 0

Vantagem nos sintéticos

Somando os resultados nos estádios com grama sintética, o Fla tem vantagem. Foram 19 jogos até aqui, com são seis vitórias, oito empates e cinco derrotas.

Este tipo de grama foi implantada pela primeira vez no Brasil em 2016, na atual Ligga Arenna. Dessa data em diante, foram quatro vitórias dos cariocas, cinco empates e cinco derrotas. Antes da vitória por 2 a 0 no Brasileirão de 2019, o Fla só havia vencido na Arena da Baixada em uma única oportunidade, por 1 a 0, em partida na primeira fase da Copa Sul-Americana de 2011.

O Botafogo colocou grama sintética no Nilton Santos em 2023. O Rubro-Negro venceu por 2 a 1, no Brasileiro do ano passado.

Atlético-MG colocou na Arena MRV. O Flamengo, porém, ainda não teve a chance de enfrentar o Galo em casa nesta nova configuração.