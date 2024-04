Fabrício Bruno diz que empate do Fla no Allianz foi 'resultado importante'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Fabrício Bruno admitiu que o Flamengo encontrou dificuldades no duelo com o Palmeiras, e avaliou o empate no Allianz Parque como um resultado "importante". As equipes empataram sem gols, na tarde de hoje (21).

Resultado importante. O Palmeiras, em casa, é fortíssimo. Então, é dar certeza na temporada e trabalhar Fabricio Bruno

O que aconteceu

Fabricio Bruno avaliou como "jogo típico do Brasileiro". Ele fez elogios ao time alviverde

O zagueiro também explicou o motivo de o Rubro-Negro ter explorado ligações mais diretas entre defesa e ataque. Ele lembrou a forma que o adversário coloca em prática a marcação.

"Jogo típico de Campeonato Brasileiro, com duas equipes bastante qualificadas. Jogo bem disputado, ainda mais que o Palmeiras tem a característica de marcar homem a homem, dificultou um pouco a nossa saída", disse.

"Optamos por fazer mais jogos diretos, exatamente por isso, mas é um resultado importante. O Palmeiras, em casa, é fortíssimo. Então, é dar certeza na temporada e trabalhar. Quarta-feira tem Libertadores para a gente entrar no caminho das vitórias", completou

Bruno Henrique acredita que o Flamengo fez um bom jogo fora de casa. Para o atacante o time rubro-negro merecia ter saído com os três pontos.

"Consegui fazer um bom jogo e a equipe também. O campeonato é isso aí, não tem jogo fácil. Vamos ter dificuldade em todos os jogos, todo mundo quer ganhar do Flamengo. Acho que, se tivesse de sair um vencedor hoje, seria o Flamengo", afirmou.