F1: Primeiro chinês a correr em casa, Zhou se emociona com homenagem; veja

Mesmo longe do pódio, Guanyu Zhou, da Sauber, que terminou em 14º lugar, roubou a cena no fim do GP da China. Primeiro chinês a disputar uma prova de Fórmula 1 no país, ele foi homenageado pela organização da prova e se emocionou muito.

COISA LINDA DE VER



Fórmula 1 coloca totem para Zhou poder celebrar seu primeiro GP na China com a apaixonada torcida local, e piloto se emociona. #F1naBand pic.twitter.com/YE6lOuVI8b -- Esporte Na Band (@esportenaband) April 21, 2024

O que aconteceu

Totem personalizado para Zhou após a linha de chegada. Assim como quem completa a corrida nas três primeiras posições, o piloto da Sauber ganhou um local especial para parar o carro.

Sonho de criança realizado. Antes de descer do carro, Zhou agradeceu o público:

Torcida empolgada durante toda a prova. Zhou largou na 16ª posição e recebeu o carinho dos torcedores no Circuito Internacional de Xangai durante toda a prova.