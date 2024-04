São Paulo tem Calleri e André Silva contra o Atlético-GO; veja escalação

O São Paulo está escalado para enfrentar o Atlético-GO, fora de casa, neste domingo (21), pela 3ª rodada do Brasileirão. O Tricolor terá três zagueiros e Calleri e André Silva no ataque.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Arboleda, Alan Franco, Diego Costa; Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Luciano e Welington; André Silva e Calleri.

O São Paulo será comandado pelo técnico interino Milton Cruz. O novo treinador do São Paulo, o argentino Luis Zubeldía, desembarcou hoje no Brasil e seguiu direto para Goiânia, onde acompanhará o time in loco.

O Tricolor vem de duas derrotas no campeonato, busca seus primeiros pontos no Brasileirão e ocupa a 18ª colocação. O Dragão também está zerado e é o 19º colocado.

Veja a escalação do São Paulo