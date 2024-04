Endrick improvisa e dá caneta de letra em Palmeiras x Flamengo; assista

Do UOL, em São Paulo

O atacante Endrick, do Palmeiras, mostrou sua habilidade em um lance despretensioso durante a partida contra o Flamengo, disputada neste domingo (21) pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque (assista abaixo).

O que aconteceu

Ainda no início do 1° tempo, o atacante recebeu um lançamento da defesa e tentou fazer o domínio de costas em meio à marcação flamenguista.

A bola chegou a escapar, e Allan tentou esticar a perna para desarmar — o rubro-negro não obteve sucesso.

Endrick, então, mostrou rapidez e, de letra, deu uma caneta no adversário, enlouquecendo a torcida do Palmeiras no Allianz Parque.

O atacante seguiu a jogada e acabou derrubado pelo próprio Allan. O árbitro assinalou a falta do jogador do Flamengo.

Assista ao momento