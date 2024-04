Em jogo truncado, Palmeiras e Flamengo só empatam no Allianz pelo Brasileirão

Palmeiras e Flamengo travaram um clássico quente neste domingo, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O embate, que contou com a presença de Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, foi muito truncado e terminou empatado em 0 a 0.

Com o resultado, o Verdão aparece na 11ª colocação do torneio, com quatro pontos. Já o Rubro-Negro perdeu os 100% de aproveitamento e caiu para o segundo lugar, com sete.

Agora, ambos os clubes voltam as suas atenções para a Libertadores. O Palmeiras encara o Independiente del Valle na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio. Simultaneamente, o Flamengo visita o Bolívar.

Já o próximo compromisso do Verdão no Brasileirão será no dia 29 de abril, segunda-feira, contra o São Paulo. O jogo será no Morumbis, às 20 horas, pela quarta rodada. No domingo, o Flamengo tem um clássico contra o Botafogo, em casa, às 11 horas.

O jogo



O clássico começou bem quente no Allianz Parque. Os dois times entraram pilhados em campo e não tiraram o pé nas divididas, Não à toa, o árbitro assinalou 21 faltas e distribuiu sete cartões amarelos nos primeiros 45 minutos.

Jogando com a sua torcida, o Palmeiras tentou partir para cima no começo, mas teve dificuldades para encontrar espaços na marcação. Do outro lado, o Flamengo tentou apostar na velocidade e levou perigo aos 17 minutos. Bruno Henrique disparou pela esquerda e tocou para Luiz Araújo, que bateu firme e obrigou Weverton a trabalhar.

O Verdão respondeu em duas chegadas pelo alto. Na primeira, Veiga cobrou escanteio e Murilo tirou tinta da trave em cabeçada pelo lado. Na sequência, Mayke levantou e Flaco López testou por cima.

2º tempo

Na volta do intervalo, os times tentaram se soltar um pouco mais. Aos 10, Rios se aventurou pela ponta e cruzou na medida para Flaco, que cabeceou nas mãos de Rossi. Os visitantes responderam logo na sequência, em arremate de Allan, sem sustos para Weverton.

Aos 17, Arrascaeta dominou com liberdade e, de frente para a meta, emendou uma pancada. Atento, o goleiro alviverde se esticou todo para espalmar.

O Palmeiras voltou ao ataque dez minutos depois. Endrick aproveitou o vacilo de Pulgar e arriscou de fora. A bola saiu raspando a trave. Aos 36, De La Cruz teve uma boa chance de colocar os cariocas na frente, em tiro livre na entrada da área, mas chutou por cima.

Já aos 42, a rede até balançou. Gabriel Menino cobrou falta com veneno e Aníbal Moreno testou para o fundo da meta. O volante, porém, estava em posição irregular.

O gol anulado animou os palmeirenses, que tentaram pressionar nos minutos finais, porém nada foi suficiente para mudar a história do jogo.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 0 X 0 FLAMENGO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 21 de abril de 2024 (domingo)



Hora: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa-PE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)



Público: 29.965



Renda: R$ 2.829.978,43



Cartões amarelos: Mayke, Murilo, Weverton, Gómez (Palmeiras) Allan, Léo Pereira, Bruno Henrique, Pulgar e Tite (Flamengo)

PALMEIRAS: Weverton, Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Luan, Murilo (Estevão) e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Raphael Veiga (Lázaro); Endrick e Flaco López (Rony)



Técnico: Abel Ferreira

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Gerson) e Arrascaeta; Luiz Araújo (De la Cruz), Bruno Henrique e Carlinhos (Pedro)



Técnico: Tite