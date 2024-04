Corinthians e Cuiabá são os únicos times do Brasileirão que ainda não marcaram gols

Com o fim dos jogos deste fim de semana, 18 dos 20 clubes já balançaram as redes pelo Brasileirão. Corinthians e Cuiabá, portanto, são os únicos times que ainda não marcaram gols, conforme dados do Sofascore.

Em três jogos, o Timão soma duas derrotas (Juventude e RB Bragantino) e um empate (Atlético-MG). Nos duelos, foram quatro chances perdidas e 8 de 46 finalizações na meta.

O Cuiabá, por outro lado, teve o confronto contra o Vitória adiado e possui dois jogos, com dois reveses (Athletico-PR e Grêmio). O Dourado, então, desperdiçou três oportunidades e acertou três de 15 arremates no gol adversário.

Diante do começo ruim, a dupla se encontra na zona de rebaixamento: o Corinthians na 18ª posição, com um ponto, e o time do Mato-Grosso na 20ª e última colocação, com zero.

Em busca de recuperação, as equipes focam na Sul-Americana, com o time do Parque São Jorge encarando o Argentino Juniors às 21h30 (de Brasília) da próxima terça-feira, na Argentina, e o Cuibá duelando frente ao Deportivo Garcilaso na mesma data, às 21h, no Peru.