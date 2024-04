Corinthians anuncia venda da zagueira Tarciane para time do exterior; veja detalhes

O Corinthians feminino ganhou uma baixa importante para a sequência da temporada. Na tarde deste domingo, o Timão informou que a zagueira Tarciane, uma das principais defensoras do elenco, foi negociada com uma equipe do exterior, que ativou a multa rescisória da atleta. O nome do clube, porém, não foi divulgado.

Segundo revelado pelo Alvinegro paulista em nota oficial, o valor da transferência gira em torno de R$ 2.59 milhões. O negócio é maior do futebol feminino brasileiro e está entre os maiores da história mundial da modalidade.

O valor pago pela transferência de Tarciane supera o montante da compra de Adriana. No ano passado, a ex-atacante corintiana rumou ao Orlando Pride, dos Estados Unidos, por uma quantia estipulada de 100 mil dólares (cerca de R$ 523 mil na cotação atual).

Tarciane foi contratada pelo Timão em 2021 e se tornou uma das peças chaves da equipe ao longo do período que ficou no clube. No total, a zagueira disputou 76 jogos com camisa alvinegra, marcou 11 gols e conquistou dez títulos.

"Fala Fiel. Hoje eu me despeço do Corinthians. Agradeço por todos esses anos, tenho certeza que dei meu melhor em todos os minutos dentro de campo e honrando sempre essa camisa. Queria agradecer por tudo e dizer que vocês sempre estarão no meu coração. Vai Corinthians!", disse a jogadora em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.

Foi também durante sua passagem no Corinthians que a atleta se consolidou como uma das zagueiras mais promissoras da modalidade e, com isso, acumulou passagens pela Seleção Brasileira principal.

"O Corinthians agradece a Tarciane por todo o tempo em que esteve conosco e deseja sorte na sequência de sua carreira", escreveu o Alvinegro paulista ao fim do comunicado.

Com a saída de Tarciane, as 'Brabas' ficam com três opções para a zaga: Mariza, a colombiana Daniela Arias e a experiente Érika. A defensora da Colômbia, inclusive, foi contratada no início desta temporada para reforçar o sistema defensivo.

Sem Tarciane à disposição, fica a cargo do técnico Lucas Piccinato decidir qual será a dupla de zaga titular contra a Ferroviária nesta segunda-feira. A bola rola às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino.