Com Zubeldía anunciado, Milton Cruz tem missão de diminuir a má fase do São Paulo

Na noite do último sábado, o São Paulo oficializou a contratação do técnico Luis Zubeldía. Ainda sem o argentino, porém, o Tricolor encara o Atlético-GO neste domingo, pela terceira rodada do Brasileirão.

À beira do gramado, Milton Cruz desempenha mais uma vez a função de interino. Ele tem a missão de diminuir a má fase do clube do Morumbis.

Após início animador, com o título da Supercopa do Brasil e quebra do tabu na Neo Química Arena, o São Paulo caiu de rendimento e soma uma eliminação nas quartas do Paulista, um começo ruim no Brasileiro e resultados regulares na Libertadores.

Desembarque em Goiânia!

Diante do Atlético-GO, o Tricolor tem a oportunidade de virar a página em busca de retomar o futebol apresentado na primeira parte do ano e até mesmo sob o comando de Dorival Jr. Milton Cruz, portanto, tem um duelo para conquistar o resultado positivo e arrefecer as críticas.

O São Paulo entra em campo às 18h30 (de Brasília), no Estádio Antonio Accioly. A estreia de Zubeldía deve acontecer contra o Barcelona às 21h dessa quinta-feira, no Equador, pela terceira rodada da Libertadores.