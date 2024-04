Com Caio Bonfim e Viviane Lyra, atletismo brasileiro garante mais duas vagas olímpicas na marcha atlética

Com Caio Bonfim e Viviane Lyra, o Brasil conseguiu mais duas vagas olímpicas no atletismo para os Jogos de Paris 2024, neste domingo (21/4), no Mundial de Marcha Atlética por Equipes em Antalya, Turquia. Caio (CASO-DF) e Viviane (Praia Clube-Exército-Futel-MG) terminaram em quinto lugar a nova prova da maratona marcha atlética em revezamento misto, com o tempo de 2h59min55s.

Os dois marchadores, que também já têm índices olímpicos para as provas individuais, já tinham levado a medalha de bronze na maratona de marcha atlética nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023, com tempo de 3h02min14s. Agora, conquistaram as vagas olímpicas para o país com a melhor marca para uma dupla brasileira.

A prova envolveu equipes de um homem e uma mulher numa maratona - 42,195 km, em etapas. O Brasil marchou 12,195 km com Caio, depois 10 km com Viviane, novamente 10 km com Caio e os 10 km finais com Viviane.

Os primeiros 22 países do Mundial de Antalya classificaram uma equipe para a Olimpíada. As cinco dessas primeiras 22 equipes ainda levaram uma segunda dupla do mesmo país: Itália (Francesco Fortunato e Valentina Trapletti, 2h56min45s), Japão (Koki Ikeda e Kumiko Okada, 2h57min04s), Espanha (Álvaro Martín e Laura Garcia-Caro, 2h57min47s), México (Ever Olivares e Alegna González, 2h59min21s) e Brasil.

RUMO A PARIS ???? No mundial de Marcha Atlética, @caiobonfims e @vivianelyra_nutri completaram a Maratona de Revezamento Misto na 5ª colocação e garantiram a vaga olímpica do Time Brasil na prova ? ?? 2:59:55 PB Vamooooos ?????? pic.twitter.com/eZrapkuc3F ? Confederação Brasileira de Atletismo (@bra_atletismo) April 21, 2024

"A Viviane entrou na última volta da prova na liderança e a gente só tinha uma falta no quadro. De repente apareceram mais duas e a Viviane teve de ir para o pit lane. A gente estava sonhando com uma medalha, tínhamos condições, mas teve essa decisão da arbitragem", disse Gianetti Sena Bonfim, mãe e treinadora de Caio Bonfim.

"Estamos felizes pela vaga. Com tudo isso, fomos quinto e sabemos que nós temos condições de disputar de igual para igual com todos os atletas, mas a arbitragem é soberana. Vamos continuar trabalhando, melhorar o que for preciso e seguir em frente", acrescentou Gianetti.

Caio Bonfim, que este ano já quebrou o recorde brasileiro nos 20 km da marcha atlética, com 1h17min44s, em Taicang, na China, permanece na Europa para competir em mais dois GPs da categoria ouro do Circuito da World Athletics de Marcha Atlética, em Warszawa, na Polônia, no dia 5 de maio, e em La Coruña, na Espanha, no dia 18 do mesmo mês.

A segunda dupla do Brasil, Max Batista Gonçalves dos Santos e Gabriela Muniz (ambos do CASO-DF), terminaram a prova na 52ª posição, em 3h20min51s.

Bronze de Érica Sena e sexto lugar por equipes nos 20 km feminino

O Brasil comemorou a medalha de bronze nos 20 km marcha atlética, na prova individual, com a pernambucana Érica Sena, com 1h29min22s, atrás da peruana Kimberly García León (1h27min12s) e da chinesa Zhenxia Ma (1h27min55s).

Érica, que também tem índice olímpico para Paris, superou as rivais na última volta do circuito de 2 km montado na cidade costeira turca para tomar um lugar no pódio e mostrar que sua preparação vai bem - o atletismo na França será disputado de 1 a 11 de agosto.

Mayara Luize Vicentainer (IABC/FMEBC-SC) terminou na 32ª posição, em 1:36:56 - melhorou em quase 3 minutos a sua melhor marca pessoal. Gabrielly Cristina dos Santos (FECAM/ASSERCAM-PR) ficou em 60º com 1:47:59 (sua melhor marca da temporada). Assim, o Brasil somou 95 pontos (3 com Érica, 32 com Mayara e 60 com Gabrielly) e ficou em sexto lugar por equipes.