Botafogo faz 2 gols em 10 minutos e atropela Juventude pelo Brasileirão

O Botafogo venceu o Juventude por 5 a 1 no Nilton Santos no domingo (21) e conquistou sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Os visitantes conheceram a primeira derrota da competição.

Junior Santos e Tiquinho Soares marcaram no primeiro tempo, Danilo Barbosa, Savarino e Jacob Montes ampliaram na etapa final.

Danilo Boza descontou para o Juventude já no final do jogo.

O Glorioso está com 100% de aproveitamento jogando em casa e foi a 6 pontos. O Jaconero segue com 4 pontos e também só venceu no seu estádio.

O Botafogo volta a entrar em campo na quarta-feira (24) na Libertadores. A partida será contra o Universitário no Rio de Janeiro.

Já o Juventude entra em campo somente no outro domingo (28) pelo Campeonato Brasileiro. O clube enfrenta o Athletico no Alfredo Jaconi.

Como foi o jogo

O Fogão teve um início avassalador. Com menos de 10 minutos de bola rolando, os cariocas já abriram 2 a 0 no placar.

Os donos da casa aproveitaram a falta de atenção dos adversários para abrir boa vantagem no primeiro tempo. O time de Roger Machado sofreu com erros de passe e posicionamento incorreto quando esteve com a bola.

Quando começava a melhorar no jogo, o Juventude ficou com um a menos após expulsão de Lucas Freitas. Nenê, criador das jogadas, foi substituído por opção tática para não deixar o time tão exposto.

A segunda etapa só confirmou a partida dominante do Botafogo. O Glorioso mostrou repertório e marcou mais gols com Danilo Barbosa em jogada coletiva, cobrança de falta de Savarino e com Jacob Montes que saiu do banco de reservas.

Mesmo com a vitória encaminhada, o português Artur Jorge continuou pressionando no campo de ataque na reta final do jogo, mas abriu espaço. O Juventude fez o gol de honra em jogada aérea com Danilo Boza.

Gols e lances de destaque

1x0. O Botafogo começou pressionando e abriu o placar com apenas 3 minutos de jogo. Júnior Santos dominou uma sobra na área e tocou para o gol, mas a jogada foi anulada por impedimento pelo bandeira. O VAR revisou o lance e validou o lance.

Pênalti para o Botafogo! Danilo Barbosa foi derrubado por Lucas Freitas na área e o juiz marcou a penalidade.

2x0. Aos 8 minutos, Tiquinho Soares pegou a bola e não desperdiçou a cobrança. O goleiro Gabriel Vasconcelos escolheu o lado errado e o Botafogo abriu boa vantagem.

Gol anulado. Juventude puxou contra-ataque aos 15 minutos e Jean Carlos finalizou no gol após cruzamento. A jogada foi anulada por impedimento na origem do lançamento.

Nenê travado. Aos 36 minutos, o meio-campista do Juventude teve boa chance dominando a bola na frente de Gatito, mas demorou muito para chutar e foi desarmado por Bastos.

Expulso! Com 37 minutos, Lucas Freitas, que já tinha punição pelo lance do pênalti, recebeu o segundo amarelo por falta forte em Hugo no meio de campo. O zagueiro viu o cartão vermelho e deixou os gramados ainda no primeiro tempo.

3x0. Aos 8 minutos da segunda etapa, jogada coletiva do Botafogo deixou Danilo Barbosa na cara do gol para aumentar a vantagem. O lance começou com Damián Suárez cruzando para Savarino, que passou para Júnior Santos na área. O atacante saiu da marcação com um drible e e deu a assistência para Danilo.

4x0. Com 17 do segundo tempo, Savarino cobra falta com perfeição e faz mais um para o Fogão. A bola ainda toca no travessão antes de morrer no fundo da rede.

Novo impedimento. Danilo Barbosa finalizou no gol após cruzamento de Eduardo, mas a jogada foi bem anulada pelo bandeira.

5x0. Na marca de 35 do segundo tempo, Diego Hernández foi até o fundo do campo e cruzou rasteiro para trás. A bola passou pela defesa e sobrou para Jacob Montes, que finalizou com um chute cruzado.

5x1. Em jogada de escanteio aos 49, Danilo Boza subiu bem e diminuiu para o Juventude. O zagueiro contou com a dispersão do Botafogo nos minutos finais.