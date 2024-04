Botafogo goleia o Juventude no Nilton Santos e alcança a terceira colocação do Brasileirão

O Botafogo emplacou a segunda vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo. Os alvinegros golearam por 5 a 1 o Juventude, no Nilton Santos.

Com o resultado, os cariocas chegaram a seis pontos na Série A e subiram para terceira posição. Já os gaúchos seguem com quatro, na 13ª colocação.

Na próxima rodada, o Botafogo terá o clássico contra o Flamengo, no domingo, no Maracanã. No mesmo dia, o Juventude recebe o Athletico-PR, no Alfredo Jaconi.

GOLEADA NO NILTON SANTOS! ? Botafogo faz excelente jogo, demonstra força coletiva e vence o Juventude por 5 a 1. Júnior Santos, Tiquinho, Danilo Barbosa, Savarino e Jacob marcaram para o Alvinegro. ?? #VamosBOTAFOGO QUARTA-FEIRA tem Conmebol Libertadores! Acesse... pic.twitter.com/9vnrqPQWfI ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 21, 2024

O jogo

O Botafogo começou a partida pressionando o Juventude e abriu o placar logo aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Júnior Santos, que mandou para a rede. O gol foi anulado em campo, mas acabou validado pelo VAR.

Os donos da casa mantiveram a intensidade e ampliaram o placar aos oito minutos. Danilo Barbosa foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti, convertido por Tiquinho Soares.

Com a vantagem, o Botafogo passou a administrar o resultado, tentando manter a posse de bola no ataque. O Juventude tentava os avanços em contra-ataques e chegou a balançar a rede com Erick, mas o gol foi anulado por impedimento no lance. Os gaúchos só foram assustar aos 28 minutos, em cabeceio de Lucas Barbosa.

Quando o Juventude conseguiu equilibrar as ações, a equipe gaúcha ficou com um jogador a menos: Lucas Freitas recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com a vantagem numérica, o Botafogo voltou a dominar a partida nos minutos finais. No entanto, os alvinegros pecaram no último passe e pouco produziram até o intervalo.

No segundo tempo, os cariocas voltaram com a mesma postura da etapa inicial. O time dominou as ações e ampliou o placar aos sete minutos. Danilo Barbosa aproveitou cruzamento rasteiro na área e empurrou para a rede.

O gol não mudou a atuação do Botafogo, que seguiu em busca do ataque. Os alvinegros foram premiados com o quarto gol aos 15 minutos, com Savarino, em cobrança de falta.

O Fogão continuou tendo total controle da partida. Os donos da casa tiveram gol anulado de Danilo Barbosa por impedimento. Só que aos 35 minutos, os cariocas fizeram mais um, com Jacob Montes.

Nos minutos finais, os alvinegros atuaram com um a menos após o zagueiro Pablo sentir uma lesão e o time já ter feito todas as substituições. O Juventude aproveitou e conseguiu descontar aos 39 minutos, com Danilo Bola, para decretar o placar no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-RJ 5 X 1 JUVENTUDE-RS

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 21 de abril de 2024 (Domingo)



Horário: 18h30(de Brasília)



Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)



VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Jeffinho, Diego Hernández e Marlon Freitas (Botafogo); Gabriel e Gabriel Inocêncio (Juventude)

Cartão vermelho: Lucas Freitas (Juventude)

GOLS

BOTAFOGO: Júnior Santos, aos 4min do primeiro tempo; Tiquinho Soares, aos 8min do primeiro tempo; Danilo Barbosa, aos 7min do segundo tempo; Savarino, aos 15min do segundo tempo; Jacob Montes, aos 35min do segundo tempo

JUVENTUDE: Danilo Boza, aos 39min do segundo tempo

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Mateo Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter, Bastos (Pablo) e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Júnior Santos (Jacob Montes), Tiquinho Soares (Eduardo) e Jeffinho (Diego Hernández)



Técnico: Artur Jorge

JUVENTUDE: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Gabriel Inocêncio; Caíque, Luis Mandaca (Abner), Lucas Barbosa (Thiaguinho), Nenê (Rodrigo Sam) e Jean Carlos (Marcelinho); Erick (Ruan)



Técnico: Roger Machado