Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Alemão

Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen entram em campo neste domingo (21) pela 30° rodada do Campeonato Alemão. A partida será disputada no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. O jogo começa a partir das 12h30 no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pelo aplicativo OneFootball, TV Cultura e SporTV.

PONTUAÇÃO



Borussia Dortmund - 56 pontos em 29 partidas (5°colocado)

Bayer Leverkusen - 79 pontos em 29 partidas (Campeão)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Borussia Dortmund



Kobel; Maatsen, Schlotterback, Hummels e Ryerson; Emre Can e Sabitzer; Jadon Sancho, Julian Brandt, Bynoe-Gittens e Fullkrug.



Técnico: Edin Terzic

Bayer Leverkusen



Hradecky; Hincapié, Jonathan Tah e Kossounou; Grimaldo, Andrich, Xhaka e Nathan Tella; Florian Wirtz, Jonas Hofmann e Boniface.

Técnico: Xabi Alonso

ARBITRAGEM



O árbitro da partida será Daniel Siebert. Os assistentes são Jan Seidel e Rafael Foltyn.