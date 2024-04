Após derrota, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para encarar Argentinos Juniors na Sula

Na manhã deste domingo, após a derrota de 1 a 0 para o Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro, o elenco do Corinthians se reapresentou aos treinos. O grupo corintiano iniciou a preparação para o confronto diante do Argentinos Juniors pela Copa Sul-Americana.

O treinamento deste domingo contou com o retorno do goleiro Matheus Donelli, que estava com dores na região do cotovelo do braço direito. O arqueiro participou normalmente dos trabalhos e já está à disposição da comissão técnica.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no revés para o Massa Bruta realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava.

Os demais atletas, por sua vez, iniciaram os trabalhos com uma ativação física na academia do CT e rumaram ao gramado para o aquecimento. Em seguida, o técnico António Oliveira separou os zagueiros e laterais e organizou uma atividade específica para a linha defensiva.

Já na outra metade do campo, para trabalhar melhor o setor de ataque da equipe, os auxiliares do português comandaram uma atividade de movimentações ofensivas, com passes, cruzamentos e finalizações. Por fim, houve ainda um primeiro trabalho tático visando a partida da Sula.

O Corinthians terá pela frente o Argentinos Juniors nesta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, na Argentina. O compromisso é válido pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Se no Brasileiro o Timão vive um momento ruim, no torneio continental a sequência é um pouco melhor. A equipe alvinegra lidera o Grupo F, com quatro pontos, tendo uma vitória e um empate. Já o rival argentino figura em segundo lugar, com a mesma pontuação.