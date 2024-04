Ancelotti exalta vitória do Real Madrid sobre o Barcelona: "É um passo importante para ganhar a liga"

O Real Madrid venceu o Barcelona neste domingo por 3 a 2, no Santiago Bernabéu, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O técnico Carlo Ancelotti exaltou o resultado e a semana da equipe, que avançou na quarta-feira à semifinal da Liga dos Campeões após eliminar o Manchester City nos pênaltis.

"Foi um jogo muito disputado e competitivo contra um forte rival que deu tudo para tentar abrir novamente o campeonato. Conseguimos lidar bem com as situações. Por duas vezes precisávamos recuperar o jogo, conseguimos, e no último esforço, na última gota de energia que tivemos desta semana, que será inesquecível, conseguimos marcar", disse após o jogo à Real Madrid TV.

Com o triunfo, o clube merengue, líder da competição, com 81 pontos, ampliou a vantagem para o time catalão, segundo colocado, com 70, e se aproximou da conquista de LaLiga. Ancelotti analisou as chances de título do Real Madrid depois da vitória.

"Muito mais perto. A seguir, teremos outros jogos. Agora, precisamos descansar bem, porque foi uma semana muito exigente, mas inesquecível", afirmou.

Apesar da vantagem, o treinador italiano ressaltou a importância dos próximos confrontos.

"Obviamente é um passo muito importante que demos. Temos uma grande vantagem, mas não podemos desistir, temos que somar mais pontos e temos que nos preparar para a semifinal da Liga dos Campeões."

O Real Madrid retorna a campo na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), quando enfrenta a Real Sociedad, no Estádio Anoeta, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.