Abel elogia gramado do Corinthians ao abordar polêmica sobre sintético

O empate de 0 a 0 entre Palmeiras e Flamengo, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, foi antecedido por uma polêmica em relação ao gramado sintético do Allianz Parque.

Os presidentes dos clubes, Leila Pereira e Rodolfo Landim trocaram farpas. O mandatário Rubro-Negro afirmou que o Verdão teria vantagem em jogar na grama sintética. A palmeirense rebateu, relembrando duas conquistas da equipe paulista sobre os cariocas em campo natural.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira também se posicionou. O treinador defendeu Leila e criticou os gramados dos estádios brasileiro. O único que escapou foi o Corinthians, que atua na Neo Química Arena.

"Eu sou o primeiro a reclamar de tudo. Garanto que não pelo gramado (jogo brigado). Há gramados naturais muito piores do que os sintéticos. A quantidade de jogos que há no Brasil é impossível para manter a qualidade de um gramado. Quando a CBF conseguir manter em todos os campos a qualidade do gramado com está o Corinthians, por exemplo, aí podemos reclamar dos sintéticos. Vamos falar dos sintéticos quando todo mundo tiver o mesmo nível de gramado que tem o Corinthians. 80% dos gramados aqui não são bons. Tem muita interferência na qualidade do jogo", disse.

"Eu gostei da resposta da Leila, são fatos. Não vamos dar desculpas do gramado sintético. Aqui em casa, ainda não consegui vencer o Flamengo e é no sintético. No gramado, já ganhei e perdi. É bom ter essa pimenta e sal, sem faltar o respeito. É bom para todos na hora certa. Faz bem, sem faltar o respeito", ampliou.

Em 2021, o Palmeiras faturou o tricampeonato da Libertadores em cima do Flamengo, em final disputada no Estádio Centenário, no Uruguai, que terminou com a vitória palmeirense por 2 a 1. Já a Supercopa foi disputada no Mané Garrincha, em Brasília. Na ocasião, o Verdão venceu por 4 a 3. Ambos os estádios têm gramado natural.

E, apesar das falas de Landim, o Flamengo tem um bom retrospecto no sintético Allianz Parque. A última vitória do Verdão como mandante foi em 2017, quando o local ainda tinha grama natural. O sintético foi instalado em 2020 e, no início deste ano, passou por uma reforma que durou cerca de dois meses.