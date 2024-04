Vitória x Bahia: Confira informações e onde assistir ao clássico no Brasileirão

Neste domingo, Vitória e Bahia jogam, às 16h (de Brasília), no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. O clássico baiano será disputado pela quinta vez nesta temporada e poderá ser acompanhado pela Globo ou pelo canal Premiere.

Na última vez que as duas equipes se enfrentaram no Barradão foi na partida de ida da final do Estadual. O Vitória levou a melhor de virada, resultado que contribuiu para o título dos rubro-negros.

O meia Cauly admitiu que o Bahia terá um compromisso complicado, mas espera sair de campo com um resultado positivo.

"Não tivemos os resultados esperados no Barradão, perdemos a final do Baiano. O Vitória é um time muito chato de se enfrentar, independente de ser clássico ou não. Muito bem organizado, agressivo. Jogo muito difícil de se jogar, principalmente fora de casa, sem nossa torcida, que nos dá muita energia e muita força quando a gente joga com eles. Tentar aprender com os resultados passados. A gente vem treinando bem essa semana, tentando achar soluções para esse próximo jogo para que a gente saia com o triunfo de lá." Disse.

O Bahia vai a campo embalado pelo triunfo sobre o Fluminense por 2 a 1 no meio de semana.

O Vitória não jogou no meio de semana. Por isso, o técnico Léo Condé teve tempo para preparar melhor a equipe, que não deve contar com o zagueiro Camutanga e o volante Dudu, lesionados.

FICHA TÉCNICA:



VITÓRIA X BAHIA

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 21 de abril de 2024, domingo

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade, Jean Mota e Matheuzinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.

BAHIA: Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Ademir e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.