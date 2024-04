Sub-15 e sub-17 do Corinthians goleiam Santo André fora de casa pelo Paulistão

Na manhã deste sábado, as categorias de base do Corinthians deram show na terceira rodada do Campeonato Paulista. No sub-15, o Timãozinho goleou o Santo André, por 5 a 1, em duelo disputado no Estádio Bruno José Daniel. Os gols do time alvinegro foram marcados por Kayke (2x), Lucca Arcolini, Iago e João.

Com o resultado deste sábado no Estadual, o Corinthians chegou aos sete pontos e, neste momento, lidera o Grupo 11. No entanto, o clube do Parque São Jorge ainda pode ver a Portuguesa se aproximar neste domingo, o que pode acontecer caso a Lusa venha a ganhar do Centro Olímpico.

O próximo compromisso dos Filhos do Terrão no Paulistão sub-15 é justamente um confronto direto contra a Portuguesa. A bola rola no próximo sábado (27), às 09h (de Brasília), na Fazendinha.

Já o sub-17 do Corinthians também não decepcionou. Entrando em campo pouco depois do sub-15, também venceu o Santo André, por 5 a 0, no Bruno José Daniel. Molina, Nicolas Araújo, Kauã, Rodrigão e Miguel anotaram os gols corintianos no duelo.

Ao superar a equipe do ABC, o Timãozinho alcançou os nove pontos e se manteve invicto na competição, com três vitórias em três jogos. O clube também ocupa o topo de seu grupo.

O Alvinegro paulista volta a campo também no próximo sábado para encarar a Portuguesa. O confronto acontece às 11 horas, novamente na Fazendinha, pela quarta rodada do Paulistão da categoria.