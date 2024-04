Seleção feminina é superada pela Colômbia e perde a primeira no Sul-Americano sub-20

Neste sábado, a Seleção Brasileira feminina perdeu da Colômbia por 2 a 1 pela última rodada do Sul-Americano sub-20, no Equador. Esse foi o primeiro revés da equipe no torneio.

Com isso, o Brasil terminou esta etapa na segunda colocação, com nove pontos, atrás das colombianas (12). Em sua primeira partida no hexagonal final, as comandada de Rosana Augusto encaram a Argentina na próxima terça-feira, no Estádio Modelo Alberto Spencer.

Fim de jogo. A #SeleçãoFemininaSub20 é derrotada pela Colômbia na última partida da fase de grupos do Sul-Americano. pic.twitter.com/to1iU0xuvi ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 21, 2024

Após um primeiro tempo sem gols, a Colômbia voltou melhor no segundo tempo e abriu 2 a 0 no marcador, com gols de Juana Sofia, aos 24 minutos, e Gabriela Rodríguez, aos 30?.

Com as alterações de Rosana, a Seleção melhorou e tentou buscar o empate. Contudo, apesar do gol de Pamela, aos 40?, o Brasil não conseguiu reagir e perdeu por 2 a 1.