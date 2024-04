Pedrinho brilha, e Santos bate Paysandu em jogo sem torcida na Vila

O Santos não fez uma grande estreia na Série B, mas contou com o brilho de Pedrinho para vencer o Paysandu por 2 a 0, neste sábado (20), numa Vila Belmiro de portões fechados.

Pedrinho saiu do banco para mudar a partida: marcou o primeiro gol e fez a jogada do segundo, anotado por Guilherme. Primeiro, ele fez fila na zaga do Paysandu e bateu de canhota no canto. Depois, tirou o zagueiro e bateu cruzado para Guilherme completar às redes no rebote do goleiro.

O time de Fábio Carille teve uma atuação apática no primeiro tempo, mas melhorou com as mudanças na etapa final para chegar à vitória. Treinado pelo experiente Hélio dos Anjos, o Papão da Curuzu fez uma ótima etapa inicial, teve mais posse de bola e chegou com mais perigo, mas caiu de produção no segundo tempo.

Com a vitória, o Santos soma seus três primeiros pontos na Série B. O Peixe volta a campo na próxima sexta (26), contra o Avaí, na Ressacada. Na segunda (29), o Paysandu recebe o Botafogo-SP, em jogo válido pela 2ª rodada.

Fala, Pedrinho!

Craque do jogo, Pedrinho comemorou seu gol com a bola debaixo da camisa e dedicou o tento à família. Ele admitiu a apatia do Santos no primeiro tempo, mas destacou a melhora na etapa final.

O primeiro tempo foi apático em comparação ao que a gente vinha fazendo, no segundo tempo melhorou. Estou feliz por ter feito o gol e dedico a minha filha, minha esposa e minha mãe. Pedrinho, atacante do Santos

Vila Belmiro sem público

O Santos jogou com portões fechados na Vila Belmiro e não contou com a presença de sua torcida na estreia da Série B. Foi a primeira de três partidas sem público em cumprimento de punição do STJD, devido aos atos de vandalismo na última rodada do Brasileirão 2023, em que o Peixe sofreu seu primeiro rebaixamento.

Como foi o jogo

O jogo começou bastante aberto, com os dois times tentando pressionar a saída de bola do adversário. O Papão assustou primeiro, com Robinho, e foi melhor na maior parte do primeiro tempo. Lento e espaçado em campo, o Peixe errou muitos passes e não conseguiu criar chances claras de gol. Atuação apática dos dos da casa, que não acertaram a meta nos 45 minutos iniciais.

O Santos voltou mais ligado para o segundo tempo e fez 1 a 0 com Pedrinho. Em grande jogada individual, ele fez fila na zaga do Paysandu e abriu o placar na Vila. O Papão partiu para cima em busca com empate, mas João Paulo apareceu bem duas vezes para evitar o empate. No fim, após outra jogada individual e chute cruzado de Pedrinho, Guilherme aproveitou rebote na pequena área para fazer 2 a 0.

Ficha Técnica

Santos 2 x 0 Paysandu

Competição: Campeonato Brasileiro Série B (1ª rodada).

Local: Vila Belmiro, Santos (SP).

Data e hora: Sábado (20 de abril), 16h30 (de Brasília).

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn.

Assistentes: Michael Stanislau e Jorge Eduardo Bernardi.

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior.

Cartões amarelos: Bryan Borges (Paysandu).

Gols: Pedrinho, aos 23 minutos, e Guilherme, aos 44 minutos do segundo tempo.

SANTOS: João Paulo; Aderlan (JP Chermont), Gil, Joaquim e Hayner (Rodrigo Ferreira); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Ricón); Otero (Pedrinho), Enzo (Julio Furchs) e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Edilson (Ruan Ribeiro), Wanderson, Quintana e Bryan Borges; João Vieira, Leandro Vilela (Gabriel Bispo) e Robinho (Val Soares); Edinho (Michel Macedo), Jean Dias (Gabriel Santos) e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos