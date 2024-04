Real Brasília x São Paulo: informações e onde assistir ao Camp Brasileiro Feminino

Real Brasília e São Paulo entram em campo neste sábado (20) pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida será disputada no estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), em Brasília, Distrito Federal. O jogo começa a partir das 15h00 no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pelo YouTube Canal GOAT

PONTUAÇÃO



Real Brasília - 6 pontos em 5 partidas (9°colocado)

São Paulo - 11 pontos em 5 partidas (2°colocado)

ARBITRAGEM



O árbitro da partida será Eliane Nogueira dos Santos. Os assistentes serão Kinberlyn Morais Ramos e Anna Carolina Salles de Souza