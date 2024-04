"Quero ficar com ele aqui ou em qualquer outro clube", diz Grimaldo sobre Xabi Alonso

O meio-campista Grimaldo, atualmente no Bayer Leverkusen, dedicou seu ótimo desempenho na temporada ao treinador espanhol Xabi Alonso. O comandante, que já conquistou a primeira Bundesliga do clube de forma antecipada, levou a equipe para a semifinal da Liga Europa e para a final da Copa da Alemanha.

"Tenho uma relação muito especial com ele, evoluí muito como jogador e quero crescer ainda mais com ele, e é verdade que gostaria de continuar ao seu lado, seja no Bayer Leverkusen ou em qualquer outro clube", disse em entrevista à Esquire.

O meia também comentou que deixou o Benfica na temporada passada após Xabi Alonso demonstrar muito interesse na contratação.

"Xabi Alonso entrou em contato comigo, foi aí que se deu a mudança. Falou comigo duas, três vezes, estava muito interessado".

"E no final o que eu queria não era apenas que o clube estivesse interessado em mim, mas também que o treinador apostasse em mim, afinal é ele quem vai te dar confiança e te fazer crescer. Me mostraram seu projeto e chegamos ao acordo", concluiu.

Por fim, Grimaldo discorreu sobre seus objetivos para o final da temporada.

"Quero ganhar títulos, quero terminar a temporada em alta e ir para a Eurocopa. No futuro, nunca se sabe o que pode acontecer, é preciso analisar tudo, se queremos fazer novos projetos, ver se o que fiz em Leverkusen é um capítulo encerrado ou se quero continuar. Após a Euro, veremos qual é o próximo passo".

Campeão do Campeonato Alemão com cinco rodadas de antecedência, o Bayer Leverkusen ainda se classificou para a semifinal da Liga Europa, onde irá enfrentar a Roma. Além disso, a equipe foi para a grande decisão da Copa da Alemanha, dessa vez diante do Kaiserslautern, time da segunda divisão.