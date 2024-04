"Precisamos vencer e pressionar o Real Madrid", diz Xavi antes do clássico pelo Espanhol

Neste domingo, o Barcelona enfrentará o líder Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Assim, a equipe terá a chance de diminuir a diferença de oito pontos para o rival, que se encontra com 78 somados.

O treinador Xavi ressaltou a importância de vencer o duelo para voltar a brigar pela La Liga.

"Amanhã temos a oportunidade de voltar a brigar pela La Liga. Pelo cenário, se torna o jogo mais importante da temporada. Encontraremos um adversário forte, ainda mais depois de eliminar a melhor equipe do mundo, o Manchester City. A euforia deles está alta e sabemos que são muito fortes. Hoje treinamos bem, ontem estávamos na ressaca da eliminação da Liga dos Campeões (diante do Paris Saint-Germain). O elenco está com todo o entusiasmo do mundo para lutar pelo Campeonato Espanhol. Se não vencermos, será muito difícil. Para nós é o jogo mais importante da temporada. Precisamos vencer para pressionar o líder", afirmou.

O comandante, apesar da queda nas quartas de final da Liga dos Campeões, disse que é o momento de virar a chave e focar na competição nacional.

"Temos que virar a chave. Deixar que esta raiva, frustração e impotência do outro dia se vire a nosso favor. Temos um Real Madrid forte pela frente e moralmente reforçado depois da classificação à semifinal na Liga dos Campeões".

Por fim, Xavi esclareceu que as críticas de Gundogan feitas ao companheiro de equipe Ronald Araújo, expulso no jogo da eliminação, já foram resolvidas através de uma conversa.

"Está resolvido. Ao conversar, as pessoas se entendem, então está resolvido. Quando não há má intenção, não há problema. Está tudo resolvido", finalizou.

A partida diante do Real Madrid acontece neste domingo, no Santiago Bernabéu. A bola rola às 16 horas (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Em caso de vitória do Barcelona, atualmente com 70 somados, a diferença de pontos cairá para cinco.