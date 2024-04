Patrocínios de casas de apostas no Brasileirão ultrapassam R$ 450 milhões

As casas de apostas já dominam os patrocínios principais dos clubes da Série A, e as cifras movimentadas se aproximam de quase meio bilhão de reais por ano.

Mercado em ascensão

As casas de apostas são os maiores patrocinadores de 15 dos 20 times do Brasileirão. Apenas Bragantino, Cuiabá, Grêmio, Inter e Palmeiras não têm como principal patrocinadora empresas do segmento.

O valor somado ultrapassa R$ 450 milhões anuais. De todos os envolvidos, somente Criciúma e Vasco não divulgaram as quantias envolvidas em seus acordos comerciais.

O maior contrato é o do Corinthians com a Vai de Bet, que totaliza R$ 123 milhões por ano. O Flamengo, recebendo R$ 85 milhões anuais da Pixbet, aparece logo atrás, seguido pelos acordos da Superbet com São Paulo e Fluminense — nos valores base de R$ 52 milhões e R$ 42 milhões, respectivamente, sem contar bônus.

Além dos patrocínios, o segmento também entrou no ramo dos naming rights. A Casa de Apostas comprou, no final do ano passado, o direito de nomear a Arena Fonte Nova por quatro temporadas pela quantia de R$ 52 milhões.

Patrocínios se multiplicando

O alto investimento das casas de apostas vêm alavancando os valores dos patrocínios, fazendo os clubes receberem mais dinheiro. O contrato da Vai de Bet com o Corinthians, por exemplo, foi fechado no início deste ano, assim como o reajuste do acordo da Pixbet com o Flamengo.

Para pessoas ligadas ao segmento e de marketing esportivo, a tendência é que as cifras ainda aumentem. A própria concorrência entre empresas do setor faz com que os contratos fiquem mais recheados. Por consequência, os clubes movimentam mais dinheiro em um mercado cada vez mais inflacionado.

Estabelecer parceria com grandes nomes do mercado é fundamental para os rumos do clube, tanto dentro como fora de campo. Bruno Zaballa, vice-presidente de marketing do Juventude

O segmento das apostas é um dos grandes responsáveis pelo aumento vertiginoso dos valores dos contratos de patrocínios em geral nos últimos anos. A demanda tem sido maior do que a oferta, e isso tem feito com que números se multipliquem. Fábio Wolff, sócio-fundador da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo

As casas de apostas já estão bem estabelecidas entre os patrocinadores do futebol, com contratos cada vez maiores. A competição para estampar suas marcas e estabelecer acordos exclusivos tem crescido junto com a quantidade de empresas, tanto nacionais quanto internacionais. O mercado nacional demonstra grande potencial nesse sentido. Joaquin Lo Prete, Country Manager da agência Absolut Sport no Brasil

Confira os principais patrocínios de casas de apostas na Série A por ano