Palmeiras x Flamengo: veja informações e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

Neste domingo, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Para esta partida, o Verdão não conta com os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito. Além deles, o volante Zé Rafael é dúvida. O camisa 8 do Verdão, em tratamento de uma lombalgia, desfalcou a equipe nos três últimos compromissos. Ele vem cumprindo um cronograma individualizado.

O Palmeiras tem três pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela. O Alviverde venceu o Vitória, na estreia, por 1 a 0, no Barradão, e depois foi derrotado pelo Internacional, pelo mesmo placar, na Arena Barueri. Do outro lado, o Flamengo está com 100% de aproveitamento. O Rubro-Negro vem de vitórias sobre Atlético-GO e São Paulo.

Do lado Rubro-Negro, o técnico Tite deve continuar a fazer um rodízio e pode poupar alguns atletas que apresentam maior desgaste físico. Contra o São Paulo, Arrascaeta ficou no banco, mas deve retornar ao time neste domingo. Por outro lado, De la Cruz e Pedro não treinaram entre os titulares e devem ficar como opções no banco de reservas. Lesionado, o atacante Everton Cebolinha será desfalque e pode ficar de fora até do jogo da Libertadores na Bolívia.

As equipes se enfrentaram pela última vez em novembro de 2023, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Flamengo venceu por 3 a 0, no Maracanã. Na ocasião, o resultado colocou fim a uma sequência de cinco vitórias do Palmeiras na competição.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X FLAMENGO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 21 de abril de 2024 (domingo)



Hora: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa-PE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Flaco López



Técnico: Abel Ferreira

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro



Técnico: Tite