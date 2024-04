Palmeiras blinda Jhon Jhon após críticas, mas acredita no potencial do meia

Jhon Jhon não entra em campo pelo Palmeiras desde o dia 18 de fevereiro, no clássico contra o Corinthians, pelo Paulistão, quando atuou por poucos minutos. E o "sumiço" do meia é um plano alviverde para blindar o atleta.

O que aconteceu

Abel Ferreira deu minutos nos primeiros jogos da temporada a Jhon Jhon, mas decidiu preservá-lo após o jogo contra o Corinthians. O Palmeiras vencia aquele jogo por 2 a 0 e levou o empate no último minuto com um jogador a menos em campo. A torcida palmeirense apontou o jovem como um dos culpados pelo resultado adverso.

O técnico gostaria de dar chances ao jogador, mas tem receio que ele sofra com vaias logo após seu primeiro erro. No jogo anterior ao empate contra o Corinthians, Abel disse que Jhon Jhon tem potencial para ser um dos melhores jogadores do mundo.

Jogador que tem potencial imenso, que dribla, assume riscos. E para assumir riscos, vai errar passes. Mas eu digo para fazer isso! Porque quando os passes começarem a entrar... Vai ser um jogador que pode chegar aos melhores do mundo. Às vezes custa ser amassado nesse momento. Abel Ferreira após a vitória por 1 a 0 contra o São Bernardo.

Apesar do reconhecimento, diretoria e comissão técnica ainda veem pontos a melhorar no meia. Há um entendimento que John John desempenha bem em campo, mas ainda falta transformar isso em números (como gols ou assistências).

Jhon Jhon está chateado com a situação, mas entende que enfrenta muita concorrência no momento. O Alviverde tem 30 jogadores em seu elenco profissional e muitos deles não vão receber as oportunidades que esperam.

O atleta foi recusado por dez clubes diferentes na base e, no dia a dia da Academia de Futebol, sempre demonstra gratidão pelo Palmeiras e pela comissão técnica do clube, que foi responsável por promovê-lo ao grupo principal em 2023.

Palmeiras ainda acredita no potencial de Jhon Jhon

Dentro do clube, pessoas ligadas ao departamento de futebol concordam com a avaliação de Abel Ferreira. O jovem é visto com grande potencial e acredita-se que ele irá se firmar como aconteceu com outros nomes que não tiveram impacto imediato.

Em setembro do ano passado, o Palmeiras comprou mais 20% dos direitos econômicos do jogador junto ao Primavera-SP. A avaliação é que ele pode "explodir" em um futuro próximo.

O Palmeiras recusou uma proposta de compra do Red Bull Bragantino pelo atleta. O Alviverde não quer vender o atleta, mas acredita que um empréstimo pode ser a solução para Jhon Jhon se desenvolver nesta temporada e ganhar mais minutos.

