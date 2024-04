Muguruza anuncia aposentadoria do tênis após pausa de 15 meses

A tenista espanhola Garbiñe Muguruza anunciou neste sábado (20) sua aposentadoria definitiva das quadras.

O que aconteceu?

Aos 30 anos, ela decidiu encerrar a carreira após um período sabático de 15 meses longe do esporte.

Agora, ela quer dedicar um tempo maior para si mesma e avisou que tem planos de casar e ter filhos.

Muguruza também se tornou embaixadora do Laureus, que está sendo realizado em Madri, na Espanha - a premiação será na segunda (22).

Chegou a hora de me aposentar. Fui decidindo pouco a pouco e esses meses longe do tênis foram importantes. Descansei e fui amadurecendo a ideia. A cada dia me sentia melhor e não sentia falta. Foi algo progressivo, fui me dando conta de que iria encerrar esse capítulo.

Garbiñe Muguruza

Carreira vitoriosa

A tenista foi campeã de Roland Garros em 2016 e Wimbledon em 2017, e alcançou a posição de número 1 do mundo no ranking, e conquistou 10 títulos na carreira e acumulou uma premiação de quase US$ 25 milhões (R$ 130 milhões).

"Me sinto orgulhosa de tudo que consegui. Ganhei Grand Slam, cheguei a ser número 1 do mundo. Realizei os sonhos que tinha de criança e minha história foi fantástica."

Garbiñe Murguruza