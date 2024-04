Milton Cruz comanda o último treino do São Paulo antes de pegar o Atlético-GO; veja time provável

Neste sábado, o São Paulo encerrou a preparação no CT da Barra Funda para enfrentar o Atlético-GO pela terceira rodada do Brasileirão. Com a saída de Thiago Carpini, Milton Cruz é quem estará à frente do time.

Em baixa, o Tricolor busca a primeira vitória no Brasileirão. Para a partida, o comandante interino não deve contar com os lesionados Rafinha, Moreira, Luiz Gustavo, James Rodríguez, Lucas e Wellington Rato.

Com isso, um provável São Paulo para o jogo tem: Rafael; Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo; Ferreirinha, Luciano e Calleri.

Início da viagem para Goiânia: do CT para o aeroporto.#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/TSY0FV9Ic6 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 20, 2024

A última atividade antes do duelo começou após a exibição de um vídeo e um aquecimento no gramado sob comando dos preparadores físicos. No campo, Milton Cruz comandou um trabalho tático de 11 contra 11.

Na sequência, os titulares permaneceram para um exercício posicional. Ainda houve, por fim, um trabalho de finalizações.

O confronto contra o Atlético-GO está marcado para acontecer às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Estádio Antônio Accioly. O Tricolor vem de duas derrotas no Brasileirão para Fortaleza e Flamengo, ambas pelo placar de 2 a 1.