Marcos Gomes é pole position em data festiva da Stock Car, em Interlagos

É de Marcos Gomes a pole position do GP ArcelorMittal Interlagos Stock Car, prova que marca o aniversário de 45 anos da principal categoria do automobilismo brasileiro, em Interlagos. Na manhã deste sábado, o campeão de 2015 foi o mais rápido da fase decisiva da sessão classificatória no autódromo paulistano e desbancou Gaetano Di Mauro, que se apresentava como favorito à posição de honra depois de ter marcado a volta mais rápida do Q1 e do Q2.

De volta à Stock Car para este fim de semana com a KTF Sports, o paulista de 39 anos superou Gaetano por 0s065 para marcar a 16ª pole da sua carreira na Stock Car Pro Series, levantando assim o Troféu Pole Position Snapdragon em Interlagos.

Em festa pela pole position, Marcos Gomes revelou que não esperava alcançar tal feito. "É uma surpresa para mim, e a ficha ainda não caiu. Tive quatro anos difíceis na categoria, com alguns bons resultados, mas a média não foi o que a gente esperava. E agora na KTF Sports, nesta minha primeira corrida na volta, a equipe entregou um carro super competitivo. Tenho muito a agradecer a todos. Mesmo com os resultados ruins que tive nos últimos anos, quando houve a oportunidade de convidar um piloto, não pensaram duas vezes antes de me ligar. Então estou muito feliz", vibrou o dono do Chevrolet Cruze #80.

O desempenho nas primeiras fases da classificação dava a entender que Gaetano despontava como favorito, mas nada é previsível na Stock Car. Depois de uma excelente sexta-feira, Marcos Gomes foi o mais rápido no momento decisivo da definição da pole e garantiu a posição de honra neste domingo ao registrar 1min40s632, superando Di Mauro por 0s065. Ricardo Zonta larga em terceiro na prova principal da etapa, com Felipe Baptista a fechar a segunda fila. Júlio Campos, Felipe Massa, Átila Abreu e Rafael Suzuki completam a sequência dos oito primeiros colocados.

Programação ? O ponto alto do fim de semana fica para a tarde de domingo, com a disputa da corrida principal da rodada, o GP ArcelorMittal Interlagos Stock Car, a partir de 12h30 (de Brasília). Com 50 minutos de duração, a prova distribui 80 pontos ao primeiro colocado.