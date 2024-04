Lateral do Barcelona diz que foi ameaçado após eliminação na Champions

Lateral do Barcelona, João Cancelo afirmou que foi vítima de ameaças após a eliminação para o PSG pela Liga dos Campeões. O português cometeu o pênalti que resultou no terceiro gol do time francês.

Tem comentários no Instagram que desejam a morte da minha filha ainda não nascida. Não falam isso na minha cara, tenho certeza, porque vamos ter problemas, mas nos comentários falam o que quiserem. João Cancelo, à ESPN

Ofendem a minha mulher, a minha filha que ainda não nasceu, o meu bebê. Hoje o mundo é cruel e temos que saber conviver com isso. Um bebê é uma coisa muito séria. Que me critiquem como jogador, mas não falem sobre minha família.

O que aconteceu

Cancelo se irritou com as ameaças à sua esposa, que está grávida, e à sua filha de quatro anos. O lateral do Barça é casado com Daniela Machado, pai de Alicia e espera o nascimento do segundo filho.

O jogador admitiu que não fez uma boa partida, mas acredita que o Barça teria chances de avançar no "11 contra 11". O zagueiro Ronald Araújo foi expulso na partida.

Não dormi naquela noite porque não consegui parar a pensar nisso. Pessoalmente, quando não ganho, tenho muita dificuldade em dormir porque sinto que não fiz o meu trabalho bem. Foi um jogo estranho. Sinto que por 11 contra 11 teríamos conseguido vencer. Mas temos que continuar. João Cancelo

O Barcelona encara o Real Madrid neste domingo pelo Campeonato Espanhol. A partida será às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.