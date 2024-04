Fora de casa, Athletic Club goleia o Caxias na primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

A Série C do Campeonato Brasileiro começou neste sábado com quatro jogos. No primeiro horário, o Volta Redonda derrotou o Remo e o Tombense ganhou do São José. Mais tarde, o Ypiranga venceu o CSA, enquanto o Athletic Club goleou o Caxias.

Remo x Volta Redonda

O Volta Redonda visitou o Remo e saiu com os três pontos. O clube carioca venceu por 2 a 1. Marcos Vinícius abriu o placar para os visitantes e Janderson empatou. No final do jogo, um gol contra de Giovanni Pavani decretou a vitória do Volta Redonda.

Na próxima rodada, o Volta Redonda recebe o Floresta, do Ceará, no domingo (28), às 19h30 (de Brasília). O Remo visita o Atlhetic Club no próximo sábado, às 19h30.

VEEEEEENCE O VOLTAÇO! ??? Com gols de MV e um contra, o Volta Redonda inicia a Série C do Brasileirão vencendo o Remo por 2 a 1 no Baenão. Samara Miranda/Remo#REMxVRE 1??x2??#BrasileirãoSérieC#EuSouVoltaço pic.twitter.com/TDIO1sU5C8 ? Volta Redonda FC (@VoltacoFC) April 20, 2024

Tombense x São José

Jogando dentro de casa, o Tombense derrotou o São José por 1 a 0. Pedro Oliveira anotou o gol da vitória ainda no primeiro tempo de jogo.

O Tombense volta a campo no próximo sábado, às 19 horas, quando visita o São Bernardo. Já o São José recebe o Confiança, na segunda-feira (29), às 20 horas.

[TOM1X0SJO] 2T ? Termina o jogo. O Zeca não consegue buscar o resultado. Próximo desafio é no Passo, na segunda, dia 29. Todos ao Passo!!#clubedobairro #zecavírus #zecanobrasileirão pic.twitter.com/7dJfmuYZnU ? São José Futebol (@SaoJoseFutebol) April 20, 2024

Caxias x Athletic Club

Mesmo fora de casa, o Athletic Club não tomou conhecimento do Caxias e venceu de goleada por 4 a 0. Marcelo fez um gol contra para abrir o placar do jogo e Jonathas balançou as redes duas vezes para abrir 3 a 0 ainda na primeira etapa.

No começo do segundo tempo, Lucas Cunha foi expulso e deixou o Caxias com um jogador a menos. Logo depois, Jonathas fez o quarto gol do Athletic e completou seu hat-trick. Por conta do saldo de gols, a equipe mineira termina o dia na liderança da competição.

Na 2ª rodada, o Athletic Club recebe o Remo, no próximo sábado, às 19h30. O Caxias, por sua vez, joga fora de casa diante do Botafogo-PB, às 19 horas, no domingo (28).

GOLEADA NA ESTREIA ?? O Athletic Club venceu o Caxias por 4 a 0 na estreia da Série C, em Caxias do Sul. Jonathas fez três gols. O outro foi contra. pic.twitter.com/N7lJwQytDx ? Athletic Club SAF (@athleticclubmg) April 21, 2024

Ypiranga x CSA

No Rio Grande do Sul, o Ypiranga recebeu o CSA e venceu por 3 a 1. Fernando Fonseca abriu o placar para os donos da casa no final da primeira etapa e Lucas Marques ampliou no começo do segundo tempo. Bruno Cardoso descontou para o CSA e Mateus Anderson ainda teve tempo de fazer o terceiro do Ypiranga.

No domingo (28), às 16h30, o Ypiranga visita o Londrina e o CSA encara a Ferroviária, no estádio Rei Pelé.