Fluminense encerra jejum em clássicos ao bater o Vasco e conquista primeira vitória no Brasileirão

Na abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Vasco, por 2 a 1, em duelo disputado neste sábado no Maracanã.

O Fluminense dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Ganso. No segundo tempo, o Tricolor das Laranjeiras ampliou com Martinelli. O Vasco diminuiu com Vegetti, mas não conseguiu uma reação.

Com o resultado, o Tricolor carioca conquistou sua primeira vitória no torneio nacional, chegou aos quatro pontos e pulou para a quarta posição. A equipe do técnico Fernando Diniz ainda acabou com o jejum em clássicos, que já durava mais de um ano. Já o Cruzmaltino seguiu com três pontos e ficou em 13º.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Fluminense visita o Corinthians, no domingo (28), em São Paulo, às 16h (de Brasília). No dia anterior, sábado, o Vasco recebe o Criciúma, em São Januário, no mesmo horário.

O jogo

O clássico começou com as duas equipes em busca do ataque. O Vasco criou a primeira boa chance, aos dois minutos, quando David tocou para Matheus Carvalho, que chutou para boa defesa de Fábio.

Só que o Fluminense não se incomodou com o susto e respondeu com gol, aos nove minutos. Ganso aproveitou cruzamento de Marcelo e cabeceou para a rede.

Os cruzmaltinos sentiram o revés. Tanto que o Fluminense passou a dominar o clássico, mas pouco criou dificuldade para a zaga adversária.

Somente nos minutos finais, o Vasco conseguiu chegar ao ataque com qualidade. Píton e Vegetti finalizaram pela linha de fundo. Assim, o Fluminense manteve a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense quase ampliou com um minuto. Primeiro, Arias finalizou para defesa de Léo Jardim. Só que o Vasco teve grande oportunidade de empatar em seguida. Rayan entrou na área, mas chutou em cima de Fabio.

VEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNCEEEEEE O FLUMINEEEEEEEEEEENNNNSEEEE! NA NOSSA CASA, PH GANSO E MARTINELLI MARCAM E O FLU VENCE O vasco saf POR 2 A 1! VAAAAAAAAMOOOOOS, FLUZAÃÃÃO! pic.twitter.com/KCV26xNrYI ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 20, 2024

O clássico seguiu aberto e o Fluminense marcou o segundo aos sete minutos. Martinelli aproveitou passe na área e mandou para a rede.

Quando parecia que o Fluminense teria o controle do jogo, o Vasco chegou ao gol aos dez minutos. Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

O gol animou o Vasco, que passou a pressionar em busca do empate. Só que o Fluminense tentava aproveitar os espaços para contra-atacar. Com isso, o duelo ficou sendo disputado em ritmo acelerado. Os tricolores quase marcaram aos 25 minutos, em falta cobrada por Marquinhos que foi no travessão.

O Vasco chegou a balançar a rede, com Vegetti. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do atacante. Depois, Vegetti e Maicon quase marcaram em cabeceios.

Na parte final, o clássico seguiu aberto, com as duas equipes em busca do ataque. No entanto, nem Fluminense nem Vasco foram competentes para marcar. Assim, os tricolores seguraram o resultado para sair de campo com a vitória.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 2 X 1 VASCO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 20 de abril de 2024



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-VAR-Fifa)

Cartões amarelos: Felipe Melo, André, Lima e Ganso (Fluminense); Galdames, Vegetti, Hugo Moura, Zé Gabriel e Matheus Carvalho (Vasco)

GOLS



FLUMINENSE: Ganso, aos 9 minutos do primeiro tempo; Martinelli, aos 7 minutos do segundo tempo



VASCO: Vegetti, aos 10 minutos do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo (Antonio Carlos), Manoel e Marcelo; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso (Lima) e John Arias; Marquinhos (Douglas Costa) e Germán Cano (John Kennedy)



Técnico: Fernando Diniz

VASCO: Léo Jardim; PH, Maicon, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho (Hugo Moura), Sforza (Zé Gabriel) e Galdames (Erick Marcus); Rossi (Rayan), Vegetti e David (Clayton)



Técnico: Ramón Díaz