Depois da vitória sobre o Vasco, Martinelli vibra com fim do jejum do Fluminense em clássicos

O Fluminense venceu o Vasco, neste sábado, no Maracanã, e conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Martinelli celebrou a vitória e o fim do jejum sem vitórias do Tricolor em clássicos.

"Toda vez que entrar em campo, em qualquer posição, darei meu melhor. Estou feliz pelo gol, mas ainda mais pela vitória. A gente precisava vencer um clássico. Entramos com sangue nos olhos e conseguimos o resultado" disse.

O volante fez o segundo gol do Fluminense no jogo, depois de Ganso abrir o placar no primeiro tempo. Veggeti descontou para o Vasco.

VEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNCEEEEEE O FLUMINEEEEEEEEEEENNNNSEEEE! NA NOSSA CASA, PH GANSO E MARTINELLI MARCAM E O FLU VENCE O vasco saf POR 2 A 1! VAAAAAAAAMOOOOOS, FLUZAÃÃÃO! pic.twitter.com/KCV26xNrYI ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 20, 2024

O Tricolor estava há 13 clássicos em vitória. O último triunfo tinha sido contra o Flamengo na partida de volta da final da Campeonato Carioca do ano passado. Na ocasião, venceu por 4 a 1 e conquistou o título estadual.

O Fluminense terá pouco tempo de descanso. Isso porque a equipe volta a campo nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), contra o Cerro Porteño-PAR, em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.