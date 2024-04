De virada, sub-20 do Palmeiras vence Ibrachina e mantém invencibilidade no Paulista

Na tarde deste sábado, o sub-20 do Palmeiras venceu o Ibrachina de virada, por 3 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da categoria. Na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, Luighi, David e Luis Arthur balançaram as redes para o Verdão, enquanto Gabriel Cunha fez para os visitantes.

A equipe palestrina está no Grupo 11, ao lado de AD Guarulhos, Flamengo-SP, Ibrachina, Nacional e Portuguesa. Com o resultado, as Crias da Academia chegaram aos seis pontos e mantiveram a invencibilidade na competição Estadual.

Na próxima rodada, o Verdão terá pela frente a Portuguesa no próximo sábado (27), às 15 horas (de Brasília), no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé. Antes disso, porém, volta a campo pelo Campeonato Brasileiro da categoria para encarar o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 15h, na Arena Barueri.

O Palmeiras busca conquistar o Paulistão sub-20 pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, ergueu o título ao vencer o rival São Paulo com triunfos por 2 a 1 e 1 a 0. No total, o Alviverde tem 13 taças do Estadual.

Foco nos próximos 90 minutos, que falta pouco pra mais um desafio em #FamíliaPalmeiras! ? A manhã foi de trabalho muscular e ensaios táticos sob os olhares de Abel Ferreira

Os gols do jogo

O Ibrachina abriu o marcador logo aos nove minutos de jogo. Após cobrança de lateral para o campo ofensivo, Gabriel Cunha ganhou no corpo da zaga do Palmeiras, invadiu a grande área e finalizou na saída do goleiro Aranha para fazer o primeiro gol da partida na Academia de Futebol 2.

Foi aos 37 minutos do primeiro tempo que o Palmeiras deixou tudo igual. Após receber bom lançamento, Luighi partiu em velocidade pelo lado esquerdo do gramado, adentrou a grande área e chutou forte na saída do goleiro para fazer 1 a 1.

Logo na volta do intervalo, aos seis minutos, o Alviverde virou o confronto. Após Vitor André encontrar bom passe para o meio, David recebeu, avançou pelo meio e finalizou no gol. O Cria da Academia achou lindo chute para marcar o segundo gol alviverde.

Foi aos 24 minutos do segundo tempo que o Palmeiras ampliou a vantagem no placar para 3 a 1. Após linda enfiada, André Lucas foi ao fundo e cruzou rasteiro para trás. Luis Arthur apareceu dentro da grande área e teve apenas o trabalho de completar para o fundo das redes.