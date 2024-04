Com gol de Cristado, Grêmio vence Cuiabá no Brasileirão

Neste sábado, o Grêmio venceu o Cuiabá por 1 a 0, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O gol decisivo foi marcado pelo meia argentino Cristaldo no primeiro tempo.

Com o resultado, os mandantes sobem para a segunda posição, com seis pontos. Enquanto os visitantes ocupam a lanterna, com zero.

O Grêmio retorna a campo nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), contra o Estudiantes, em La Plata, na Argentina, pela Libertadores. Já o Cuiabá enfrenta o Deportivo Garcilaso, no mesmo dia, às 21h, em Cusco, no Peru, pela Sul-Americana. Ambas partidas são válidas pela terceira rodada da fase de grupos das competições.

No Campeonato Brasileiro, o Grêmio visita o Bahia no próximo sábado, às 21h (de Brasília). Enquanto o Cuiabá recebe o Atlético-MG, no mesmo dia, às 18h30.

VITÓRIA!#Grêmio 1×0 Cuiabá

Os embalos de sábado à noite foram com um golaço espetacular do Cristaldo. Com isso e mais uma exibição excelente de toda a equipe, vencemos o Cuiabá, na Arena. Nossa próxima batalha será em La Plata, pela #Libertadores2024.

?? #GRExCUI #Brasileirão2024 pic.twitter.com/gpW8cZYlpL ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 20, 2024

O jogo

O Cuiabá iniciou a partida melhor, porém desperdiçou as oportunidades de marcar. Mesmo com mais posse de bola, o Grêmio não conseguia furar a defesa adversária e criava poucas chances de gol.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, Cristaldo abriu o placar para o Grêmio. O meia recebeu pela esquerda e tentou cruzar, a disputa na área enganou o goleiro Walter e a bola foi direto para o fundo do gol.

Na etapa final, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho se fechou e conseguiu manter o controle do jogo. O Cuiabá tentou pressionar, porém não teve sucesso e criou poucas oportunidades para empatar.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 1 X 0 CUIABÁ

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 20 de abril de 2024, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alessandro Alvaro Rocha de Matos



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira



Cartões amarelos: Du Queiroz, Everton Galdino, Nathan Fernandes e Walter Kannemann (Grêmio); Denilson e Fernando Sobral (Cuiabá)

GOL: Cristaldo, aos 44 do 1ºT (Grêmio).

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Gustav Martins, Rodrigo Ely e Zé Guilherme (Fábio); Du Queiroz (Ronald), Vilassanti e Cristaldo (Everton Galdino); Soteldo (Dodi), Gustavo Nunes (Natã) e João Pedro Galvão (Nathan Fernandes).



Técnico: Renato Gaúcho.

CUIABÁ: Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur (Gabriel); Matheus Alexandre, Denilson (Lucas Fernandes), Fernando Sobral (Lucas Mineiro) e Rikelme; Jonathan Cafú (Derik Lacerda), Clayson (André Luís) e Isidro Pitta (Luciano Giménez).



Técnico: Luiz Fernando Iubel.