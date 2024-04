Botafogo surpreende e contrata o lateral esquerdo Cuiabano

O Botafogo aproveitou o último dia da janela de transferências nacional para contratar mais um reforço para a temporada. Isso porque os alvinegros acertaram com o lateral esquerdo Cuiabano, do Grêmio.

A negociação foi confirmada pelo vice-presidente de futebol do Grêmio, Antonio Brum.

"É um atleta oriundo das categorias de base do Grêmio, que tinha contrato até o fim do ano e que em determinado momento da temporada passa e dessa temporada perdeu um pouco de espaço, ficou como terceira opção do grupo. O Grêmio tentou tratativas para renovar seu contato, mas o que o jogador almejava ficou um pouco distante do que o Grêmio pretendia oferecer por essas questões que mencionei. Houve uma proposta interessante para o Grêmio, em valores financeiros, em que o Grêmio também mantém percentuais e chances de valores pela revenda dele no futuro", disse à Rádio Gaúcha.

O Fogão volta ao Nilton Santos neste domingo, às 18h30, para enfrentar o Juventude! ???? #VamosBOTAFOGO Acesse https://t.co/VmMNMgRyIo e garanta o seu lugar pic.twitter.com/DK8HcJj0GL ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 20, 2024

Cuiabano foi titular do Grêmio nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. No Botafogo, o jogador vai disputar posição com Hugo e Marçal. O primeiro vem sendo criticado pela torcida, enquanto o segundo, além das críticas, também vem convivendo com lesões.

O Botafogo não confirmou os valores da negociação e quanto dos direitos de Cuiabano adquiriu junto ao Grêmio. O lateral deve assinar contrato até 2027 com os cariocas.