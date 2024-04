Atlético-MG vence o Cruzeiro pelo Brasileirão e quebra o tabu na Arena MRV

Com atuação dominante, o Atlético-MG ganhou do Cruzeiro por 3 a 0 pela terceira rodada do Brasileirão, na noite deste sábado, pela terceira rodada do Brasileirão. Essa foi a primeira vitória do Galo contra o rival na Arena MRV.

Diante do resultado, o time de Milito alcançou a quinta posição, com cinco pontos. O Cruzeiro, por outro lado, caiu para a nona colocação, com quatro.

Agora, as equipes focam nos compromissos pelas competições sul-americanas, com o Atlético-MG enfrentando o Peñarol na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), na Arena MRV. Já o Cruzeiro encara o Unión Lá Calera, na mesma data, às 19h, no Chile, pela Sul-Americana.

Ele é a Massa dentro de campo! ????? pic.twitter.com/WQKFQQ9vGm ? Atlético (@Atletico) April 21, 2024

O jogo

Aos 13 minutos, o clássico teve a primeira grande chance de gol, quando Guilherme Arana chutou forte para defesa de Anderson. Posteriormente, aos 24?, o Atlético-MG abriu o marcador: Scarpa cruzou e Zaracho emendou uma meia-bicicleta para superar o goleiro.

Com o Cruzeiro sem reação, o Galo seguia dominando e ampliou a vantagem, aos 34?, quando Paulinho completou para o fundo do gol. Ainda na primeira etapa, o Cabuloso tentava cortar a diferença, mas Saraiva salvou os mandantes em chute de Rafa Silva.

Nos acréscimos, porém, o Atlético-MG fez o terceiro, premiando o primeiro tempo de gala. Arana arrematou de fora da área e contou com a ajuda de Anderson para fazer 3 a 0 antes do intervalo.

O Cruzeiro melhorou em comparação ao desempenho do primeiro tempo, mas seguia sem levar perigo. O Atlético-MG, por sua vez, administrava a vantagem.

Diante deste cenário, a segunda etapa não teve poucas emoções. O confronto, portanto, terminou em vitória por 3 a 0 para o Galo.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 3 X 0 CRUZEIRO

Local: Arena MRV, em Belo-Horizonte (MG)



Data: 20 de abril de 2024, sábado



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS)



VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/ES)



Cartões amarelos: Paulinho (Atlético-MG) e Mauricio Lemos; João Marcelo e Lucas Silva (Cruzeiro)

Gols: Matías Zaracho, aos 24? do 1ºT, Paulinho, aos 34 do 1ºT, e Guilherme Arana, aos 46? do 1ºT

Atlético-MG: Everson; Saraiva, Battaglia (Igor Rabello), Jemerson (Mauricio Lemos) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco e Zaracho (Igor Gomes) e Scarpa (Alisson); Hulk e Paulinho (Vargas)



Técnico: Gabriel Milito

Cruzeiro: Anderson; Marlon, João Marcelo, Neris (Veron) e William; Lucas Silva (Mateus Vital), Filipe Machado (Zé Ivaldo) e Ramiro; Arthur Gomes (Barreal), Rafa Silva (Rafael Elias) e Matheus Pereira



Técnico: Fernando Seabra