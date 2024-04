António nega ter poupado time e diz que derrota do Corinthians foi injusta

O técnico António Oliveira negou que tenha poupado jogadores na derrota por 1 a 0 do Corinthians para o Red Bull Bragantino. Para o português o resultado foi injusto.

Mudanças por opção. "Eu não poupo. Em nenhum momento vou poupar. A equipe que jogou hoje foi a que entendi que era a melhor para esse jogo. Vou olhar sempre o adversário, perceber em qual estado estão os jogadores, reunir os que estão aptos e de acordo com a estratégia vamos escolher os certos para aquele jogo".

Resultado injusto. "Jogo pró-Bragantino tem cinco minutos, e pró-Corinthians o resto do jogo. Foi de sentido único. Única vez que chutou ao gol, marcou. Eles costumam ter uma expectativa de gol altíssima, hoje foi cerca de 0,2. Mas vitórias morais não dão pontos. Resultado injusto por tudo que se passou no encontro, mas pecamos pela falta de eficácia no ataque"

Confira outras respostas de António Oliveira

Não ter vencido time de Série A

"Início de campeonato, quem segue minha trajetória, já fiz isso em outro clube, cheguei em duas finais e ganhei uma. Não é virgem daquilo que estou fazendo. Sempre que digo que todos os jogadores são importantes e sigo isso de verdade. Muitas vezes nós não colocamos isso em ações, mas eu coloco. Os que eu achei que hoje estavam mais disponíveis hoje física e emocionalmente para dar resposta em um jogo extremamente competitivo contra o Red Bull. Acho que deram uma resposta boa. Futebol é feito de detalhes, adversário chuta uma vez e faz um gol. Fomos penalizados e temos que trabalhar cada vez mais para ganhar de uma equipe de Série A."

Análise do jogo

"Cássio não fez uma defesa no segundo tempo. Fez? Uma, então, não sei qual é. Adversário abdicou do jogo, fez linha de cinco, fez determinadas ações que nem é habitual fazer dessa equipe. Nós fomos equilibrados. Expectativa de gol se for comparar com outros jogos é altíssima, hoje não. Os dados às vezes interessam, às vezes nem tanto, mas nisso temos claramente o indicativo de que bloqueamos o adversário. Acabamos errando na organização e a transição rápida a bola acaba entrando no Vitinho. Acabamos com um lateral de origem, arriscamos tudo."

Falta de gols

Nos últimos 30 metros temos que ter mais refino. Temos que ter um bom cruzamento, um bom último passa, uma boa finalização.

Paulinho

Se olharmos para a minutagem de todos os jogadores do Corinthians, todos já tiveram sua oportunidade. Com a ausência do Maycon, vai abrir mais espaço para outros como Paulo, Fausto, Breno, Rodrigo, Igor, Raniele, Biro, posso eventualmente esquecer alguém.

Pedro Raul

Tem a ver com a situação do nosso jogo mais direto. Ele tem a capacidade de agredir o adversário e de retenção além de servir nossos pontas. Yuri é um jogador mais de ataque à profundidade e hoje o Pedro Henrique fez essa parte.

Chances do Red Bull

Equipe não estava mal posicionada. Equilíbrio é sempre a três, essa não cola. Equipe estava bem postada. Sob ponto de vista técnico erramos um passe que deu uma transição ao adversário. Sob eficácia, tivemos várias ocasiões de gol, mas precisamos do refino técnico. Não vamos acabar com zero gols. Vai acontecer com naturalidade, confio neles. Estamos tristes. Mas é como já disse, as vitórias são deles, as derrotas são minhas.