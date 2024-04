António justifica mudanças na escalação do Corinthians e vê derrota "injusta" para o Bragantino

O técnico António Oliveira teve que se explicar em entrevista coletiva após a derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino, neste sábado, no Nabi Abi Chedid. O português escalou uma equipe com cinco mudanças em relação ao time que perdeu para o Juventude, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador justificou as alterações após a partida e garantiu que não estava "poupando" jogadores. Ele ainda avaliou o desempenho do Timão e viu o resultado como "injusto".

"Em relação às mudanças, o Maycon começou o último jogo no banco, portanto, não foi uma mudança. A equipe que jogou hoje foi aquele que eu entendi ser a melhor para este confronto. O jogo pró-Bragantino foi em cinco minutos, e o pró-Corinthians foi o resto do jogo, portanto, foi de sentido único. Na única vez que o adversário rematou na nossa baliza, fez gol. É um adversário muito competitivo, que leva jogo para transições, é muito intenso. Conseguimos tirar as hipóteses do adversário transitar, se vê pelo número de posse, de chutes. Mas vitórias morais não dão três pontos. Acaba, para mim, por ser um resultado injusto", analisou António Oliveira.

"Eu não poupei. Foi aquela equipe que eu achei que foi a melhor para esse confronto. Evidente que é só um início de campeonato, já o fiz isso em outro clube, isso não é virgem no que estou fazendo. Sempre falo que todos os jogadores são importantes, é algo que eu realmente sigo à regra. Aqueles que eu achei que hoje estavam mais disponíveis fisica e mentalmente, para dar uma resposta em um jogo extremamente competitivo, como é contra o Red Bull. E acho que a resposta foi boa, evidente que o futebol é feito de detalhes e, quem faz mais gols, ganha. E nessa perspectiva fomos penalizados", acrescentou.

O comandante alvinegro crê que o Corinthians deu uma boa resposta em campo e que o gol marcado pelo Bragantino foi um caso isolado. Ele elogiou o volume ofensivo do Timão, mas disse que faltou "refino técnico" nas ações.

"O adversário fez um remate à baliza, nós estivemos o tempo todo em cima do adversário. Na etapa final, o Cássio fez uma intervenção. Nós alugamos o meio-campo, o adversário praticamente abdicou do jogo e colocou uma linha de 5. Fomos uma equipe equilibrada, a expectativa de gol do adversário nos outros jogos é altíssima, hoje ficou abaixo. Dá um indicativo que bloqueamos o adversário, que jogou muito em transição. Em uma transição rápida, a bola chegou no Vitinho, já conheço esse jogador. De resto, foi de sentido único. Uma equipe tentou se defender, tentamos de tudo e mais alguma coisa, arriscamos tudo. Foi um jogo bem conseguido sob o ponto de vista comportamental. No futebol o que importa é o resultado, nesse sentido foi insatisfatório, estamos tristes por isso", disse.

"Pecamos pela falta de eficácia no último terço. Quando falo isso, não falo só do remate, falo de mais refino nas ações técnicas individuais, nos últimos 30 metros", concluiu.

Apesar de António mostrar-se satisfeito com o rendimento da equipe, o Corinthians segue sem vencer e sem marcar gols no Campeonato Brasileiro. Até aqui, são duas derrotas e um empate em três partidas.

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileiro é contra o Fluminense, no próximo domingo, na Neo Química Arena. Antes disso, o time de António Oliveira enfrenta o Argentinos Juniors, pela terceira rodada da Sul-Americana. O duelo está marcado para terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.